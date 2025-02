La Démocratie Française Face à une Crise de Confiance

Une nouvelle étude révèle une profonde méfiance des citoyens français envers leurs dirigeants, les institutions et la démocratie elle-même. Les résultats mettent en évidence des sentiments de lassitude, de morosité et de solitude, reflétant une crise de confiance qui menace l'avenir de la République française.

La démocratie française vacille dangereusement. Selon une étude annuelle du Cevipof publiée cette semaine dans Le Monde, 78% des Français estiment que la situation institutionnelle actuelle est « grave ». Cette étude met en lumière une aggravation de la défiance des citoyens envers leurs dirigeants et envers la démocratie en général.

Après la dissolution de l'Assemblée nationale en juin, seulement 33% des Français jugent légitime le gouvernement actuel, composé du bloc central et de la droite LR. Ce dernier est principalement accusé (56%) par les Français de la situation actuelle. Le président Emmanuel Macron n'enregistre qu'une cote de satisfaction de 20%. Malgré une certaine méfiance, 52% des personnes interrogées pensent que les élections « peuvent changer les choses ». 71% d'entre eux affirment que la démocratie ne fonctionne pas bien, même si 80% continuent de la privilégier par rapport à tout autre système de gouvernance. En général, 37% des Français expriment de la méfiance envers la politique, 26% le dégoût et seulement 6% l'espoir. Ils continuent de s'intéresser à la politique (55% assez ou beaucoup), mais ils n'ont pas confiance dans les partis (16%, en bas du classement des organisations).Les Français se disent « seuls ». Plus de huit personnes interrogées sur dix (83%) estiment que les responsables politiques ne tiennent pas compte de leur situation, et les trois-quarts (74%) qu'ils sont corrompus. S'agissant de leur état d'esprit actuel, les Français expriment principalement des sentiments de méfiance (45%), de lassitude (40%) et de morosité (30%). Cette réalité est quelque peu différente en Italie (31% de méfiance), en Allemagne (25% de méfiance) et aux Pays-Bas (16%), les autres pays sondés dans le cadre de cette étude. Il est intéressant de noter que 36% des Français reconnaissent se sentir « seuls » dans leur vie, contre 58% chez nos voisins allemands.





20Minutes

