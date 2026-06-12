La délibération sur les indemnités des conseillers municipaux d'Urrugne retoquée par la préfecture

Sébastien Etchebarne, maire d'Urrugne, a vu sa délibération sur les indemnités des conseillers municipaux retoquée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques.

Sébastien Etchebarne , maire d' Urrugne , a vu sa délibération sur les indemnités des conseillers municipaux retoquée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Le nouveau maire avait proposé un traitement différencié entre les élus de sa majorité sans délégation et ceux de l'opposition.

La préfecture a considéré que cette distinction n'était pas légale et a demandé aux élus de se reprononcer sur le sujet lors du prochain conseil municipal. La délibération retoquée avait été adoptée en ce sens au cours de la séance du jeudi 9 avril. Les élus seront appelés à se reprononcer sur le sujet lors du prochain conseil municipal, le lundi 22 juin.

Le maire Sébastien Etchebarne avait promis de remettre l'axe fréquenté à deux voies de circulation en cas d'élection, ce qui a été fait pour un montant de 40 000 euros. Il s'agit d'ajouter aux 80 000 euros du passage à sens unique, opéré moins d'un an auparavant par son prédécesseur Philippe Aramendi.

La première élue du groupe Du cœur et des actes, Martine Mignot-Carmé, avait déploré que les indemnités ne reposent pas sur des critères objectifs liés aux fonctions exercées, mais sur l'appartenance à la majorité ou l'opposition. Sébastien Etchebarne s'était défendu en arguant qu'il s'agissait de distinguer un écart de temps d'investissement. La sanction préfectorale est tombée cette semaine et elle a été annoncée aux élus membres de la commission des finances.

La délibération du 22 juin actera une indemnité équivalente, de 50 euros, pour tous les conseillers municipaux sans délégation





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