La Défenseure des droits Claire Hédon demande des poursuites disciplinaires contre les policiers impliqués dans la mort de Nahel Merzouk

La Défenseure des droits Claire Hédon a demandé au ministère de l'Intérieur d'engager une procédure disciplinaire contre les policiers impliqués dans la mort en 2023 du jeune Nahel Merzouk, en particulier l'auteur du tir mortel qui n'était pas absolument nécessaire. Trois ans après le drame, l'autorité administrative indépendante a rendu publiques vendredi les conclusions de son enquête sur la mort de l'adolescent de 17 ans pour un refus d'obtempérer, relevant notamment le manquement déontologique du policier qui l'a abattu à l'issue d'une course-poursuite.

La Défenseure des droits Claire Hédon a demandé au ministère de l'Intérieur d'engager une procédure disciplinaire contre les policiers impliqués dans la mort en 2023 du jeune Nahel Merzouk , en particulier l'auteur du tir mortel qui n'était pas absolument nécessaire.

Trois ans après le drame, l'autorité administrative indépendante a rendu publiques vendredi les conclusions de son enquête sur la mort de l'adolescent de 17 ans pour un refus d'obtempérer, relevant notamment le manquement déontologique du policier qui l'a abattu à l'issue d'une course-poursuite. Nahel Merzouk a été tué le 27 juin 2023 à Nanterre d'une balle tirée à bout portant lors d'un contrôle routier.

Son décès, devenu symbole des violences policières, avait été à l'origine de plusieurs nuits d'émeutes à travers la France. Selon la Défenseure des droits, qui s'était saisie d'office du dossier, le fait même d'engager une course-poursuite avec son véhicule ce jour-là était une décision qui contrevenait aux consignes en la matière au moment des faits, qui les restreignaient à des faits présentant une certaine gravité.

Dans sa décision de 39 pages, révélée par Le Monde et consultée par l'AFP, Claire Hédon relève ensuite une série de manquements notamment aux règles d'obéissance et de discernement de la part des deux policiers impliqués. Arrivé à hauteur de la Mercedes immatriculée en Pologne conduite par Nahel Merzouk, l'un des policiers, qui s'est penché à l'intérieur de l'habitacle arme à la main, a effectué des gestes non conformes aux gestes techniques de sécurité et d'intervention enseignés.

Au moment où le jeune homme redémarre son véhicule à une vitesse réduite, estime la Défenseure des droits sur la base de témoignages, de vidéos et de rapports d'expertise d'accidentologie, cela ne constitue pas un péril imminent pour les agents, lesquels ne se trouvaient pas sur la trajectoire de la voiture. Elle considère ainsi que l'usage d'une arme n'était pas absolument nécessaire ni proportionné, relève l'autorité indépendante.

Au regard de l'ensemble des manquements déontologiques constatés, elle saisit le ministre de l'Intérieur afin qu'il engage une procédure disciplinaire à l'encontre de chacun des agents. Pour Me Frank Berton, l'avocat de la mère de Nahel, Mounia Merzouk, ce rapport s'étonne à juste titre en interpellant le ministre de l'Intérieur quant à l'absence de poursuites disciplinaires contre les policiers qui, selon elle, auraient dû être engagées depuis bien longtemps.

Une nouvelle fois, c'est la démonstration d'une protection assez scandaleuse de certains fonctionnaires de police qui pourtant ont commis de graves manquements et fautes. La famille (... ) a été choquée que ce policier n'ait jamais été sanctionné par sa hiérarchie et qu'il ait au contraire été soutenu et réintégré.

L'affaire a connu un énième rebondissement la semaine dernière: la Cour de cassation a annulé la requalification des faits en violences pour le policier auteur du tir, rouvrant la voie à un possible procès pour meurtre de ce dernier. L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles, qui doit statuer de nouveau sur le chef pour lequel est renvoyé le policier.

La justice a également reconnu, malgré l'acharnement des parties civiles, qu'il n'avait jamais commis la moindre infraction lors de cette intervention. La décision de la Défenseure des droits Claire Hédon est disponible sur le site internet de l'autorité administrative indépendante





NotreTemps / 🏆 39. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nahel Merzouk Mort Défenseure Des Droits Course-Poursuite Manquement Déontologique Violences Policières Mort En 2023 Procédure Disciplinaire Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements Déontologiques Cours De Discernement Manquements D'obéissance Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'intervention Cours De Sécurité Et D'intervention Manquements D'obéissance Cours De Discernement Manquements Déontologiques Cours De Sécurité Et D'intervention

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rappel de noix du Brésil La Vie Claire en raison d'un risque d'aflatoxinesUn lot de noix du Brésil de la marque La Vie Claire est rappelé en France en raison d'une contamination potentielle par des aflatoxines, des toxines cancérogènes. Les consommateurs possession du produit correspondant au lot visé doivent cesser de le consommer et le rapporter en magasin pour remboursement.

Read more »

La série mythique 'Zodiaque' revient sur TF1 ce jeudi (sans Claire Keim) : quelle est l'intrigue de cette suite ?La série de l’été mythique du début des années 2000 revient sur TF1 ce jeudi 18 juin 2026, toujours avec Francis Huster au casting.

Read more »

Zodiaque : Francis Huster révèle le sort du personnage de Claire Keim dans la suiteVingt ans après sa création, la saga de l'été "Zodiaque" revient sur TF1 sans Claire Keim. Francis Huster explique que le personnage d'Esther est mort, ce qui explique l'absence et l'état d'esprit de son personnage, Keller, en début de nouvelle saison. Découvrez les raisons de cette exclusion et les nouveaux visages de la série.

Read more »

Mort de Nahel : la Défenseure des droits demande que les policiers soient sanctionnésTrois ans après la mort de Nahel Merzouk, tué le 27 juin 2023 à Nanterre, la Défenseure des droits Claire Hédon a demandé au ministère de l’intérieur d’engager une procédure disciplinaire contre les policiers impliqués. Elle estime que « l’usage d’une arme » n’était ni « nécessaire » ni « proportionné ».

Read more »