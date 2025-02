La Défense Européenne : Un Rêve Devenue Urgence

L'article examine l'urgence d'une défense européenne face à l'escalade des tensions géopolitiques et à la possible dégradation de la sécurité mondiale. Il souligne les défis importants, notamment la fragmentation des marchés, le manque d'investissement et les divisions sur les programmes industriels. L'article conclut en soulevant la question de financement et des choix difficiles à prendre pour garantir la sécurité de l'Europe.

Alors qu'Emmanuel Macron va recevoir en urgence le 17 février des dirigeants européens pour discuter de l' Ukraine , beaucoup s'interrogent sur ce vieux fantasme, celui d'une défense européenne . Cette réunion aura un double objectif : trouver la manière d'intégrer les négociations entre Trump et Poutine, bien sûr, mais aussi d'accélérer le développement de la défense européenne . Car il est désormais évident qu'on ne peut plus compter sur les Américains.

C'est une évolution stratégique immense après 80 ans passés sous le parapluie des États-Unis. L'urgence est réelle, d'autant plus que la capitulation de l'Amérique face à Poutine risque de le conforter, augmentant ainsi le risque d'une nouvelle agression en Europe. Mais dans ce chantier politique immense, par où faut-il commencer ? De nombreux obstacles s'opposent à une défense européenne véritable. Voici un inventaire des principaux problèmes. Tout d'abord, les pays européens ne dépensent pas suffisamment pour leur défense. Le taux varie de 1,3 % du PIB en Espagne à plus de 4 % pour la Pologne. La France se situe à 2 %. Deuxièmement, les marchés sont fragmentés en raison de l'héritage national. L'Europe utilise 19 modèles de chars différents, 27 modèles de frégates et de destroyers, alors que seuls quatre sont employés aux États-Unis. Troisièmement, de nombreux pays européens achètent des armes non européennes. Une situation paradoxale, n'est-ce pas ? Près de 80 % des achats d'armements sont effectués en dehors de l'Europe, selon le rapport Draghi. Quatrièmement, les pays ne sont pas d'accord sur les programmes industriels communs. Chacun tire la couverture à soi, la France étant d'ailleurs en tête. Enfin, on manque de matières premières, comme de tôles d'acier, de poudre à canon ou d'explosifs, entre autres. L'Europe dispose pourtant de programmes de défense ambitieux. Ce projet d'industrie de défense constituerait un travail colossal. L'Europe ne part cependant pas de zéro. Plusieurs années de travail, menées en particulier par Thierry Breton, ancien commissaire européen, sont en cours. Ces travaux incluent notamment des programmes pour les satellites, la constellation Iris, la cybersécurité ou le système de combat aérien du futur. De plus, la reconstruction de certaines filières de matières premières a permis de multiplier notre capacité de production d'obus par trois. C'est une base pour le moment, un projet qui nécessite cependant d'être développé très rapidement. Mais pour y arriver, il faut énormément d'argent. Un besoin d'argent urgent et conséquent. Les experts parlent de plusieurs centaines d'euros milliards sur 10 ans. C'est énorme, surtout pour un continent dont la démographie et la croissance sont déclinantes. D'où allons-nous trouver tout ça ? S'endetter est une option. La clause permettant de dépasser les 3 % de déficit en cas de crise existe et sera activée. Le problème pour les Français, c'est qu'ils partent d'une situation des finances publiques qui est déjà très dégradée et qui va limiter leur capacité d'emprunt. Ce ne sera pas le cas pour l'Allemagne, qui risque bien de demander des contreparties industrielles. En réalité, l'Europe a utilisé les dividendes de la paix ces 30 dernières années pour réduire le temps de travail ou encore étendre l'État-providence. Désormais, il faut revenir à l'essentiel, assurer notre sécurité





