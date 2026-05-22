La décision du tribunal de l'application des peines de Bruxelles provoque une polémique en Belgique

La décision du tribunal de l'application des peines de Bruxelles de accorder à Mohamed Bakkali six congés pénitentiaires de 36 heures chacun a provoqué une polémique en Belgique. La droite belge a dénoncé 'une banalisation du terrorisme' et entend déposer une proposition de loi afin de permettre au parquet de faire appel dans les dossiers concernant des 'crimes terroristes'.

La polémique enfle en Belgique après la décision du tribunal de l'application des peines de Bruxelles qui a accordé à Mohamed Bakkali , condamné pour son rôle logistique dans les attentats du 13 novembre , six congés pénitentiaires de 36 heures chacun.

Cette décision judiciaire, devenue définitive jeudi, suscite des réactions politiques en Belgique. Détenu à la prison d'Ittre, au sud de Bruxelles, le parquet de Bruxelles a indiqué que le tribunal d'application des peines, sur avis contraire du parquet, a pris cette décision. Le parquet ne dispose pas du droit d'appel et la décision est ainsi définitive. Il appartient au directeur de la prison de la mettre en œuvre.

La décision a provoqué l'indignation d'une partie de la droite belge. Le député Denis Ducarme (MR) a dénoncé jeudi 'une banalisation du terrorisme' et estimé devant le Parlement que 'cette décision semble tourner le dos à la mémoire des victimes'. Le dossier relance le débat sur les possibilités de recours contre les décisions du tribunal de l'application des peines dans les affaires liées au terrorisme.

La ministre belge de la Justice, Annelies Verlinden, a rappelé que ces congés pénitentiaires avaient été accordés 'sous des conditions très strictes' après 'un examen approfondi de son dossier'. Mohamed Bakkali avait déjà bénéficié auparavant de permissions de sortie. La droite belge entend désormais déposer une proposition de loi afin de permettre au parquet de faire appel dans les dossiers concernant des 'crimes terroristes'.

La polémique autour de cette décision judiciaire a également soulevé des questions sur la réhabilitation des détenus condamnés pour des crimes terroristes. Comment les autorités peuvent-elles équilibrer la nécessité de réhabiliter les détenus avec la nécessité de protéger la société et les victimes des attentats





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