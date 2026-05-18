La dauphine de la baie de Saint-Jean-de-Luz forge une cohabitation avec un dauphin supplémentaire

Des spécimens d'un dauphin sont apparus aux côtés de la dauphine établie dans la baie luzienne, soulevant des interrogations et inquiétudes quant à leur interaction.

La dauphine de la baie de Saint-Jean-de-Luz, fréquemment vue ces derniers jours en compagnie d'un ou d'une de ses congénères, a établi durablement dans la baie luzienne.

Le mammifère, représentant un deuxième dauphin repéré en mai dernier, a été filmé à plusieurs reprises aux côtés de la dauphine établie en septembre. Des inquiétudes ont été exprimées concernant la cohabitation avec cet animal marin, qui a été repéré pour la première fois en mai par une Luzienne. Des mesures préventives et répressives seront prises par la municipalité, en prévision de l'augmentation de touristes et des dérives déjà constatées.

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