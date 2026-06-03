La Dashcam Garmin Dash Cam 46 : une caméra embarquée compacte et intelligente pour une conduite plus sûre

Découverte de la dashcam Garmin Dash Cam 46, une caméra embarquée discrète HD 1080p avec alertes de sécurité, GPS et connectivité Bluetooth, proposée par Oscaro.

Les caméras embarquées, ou dashcams, gagnent en popularité auprès des automobilistes soucieux de sécurité et de protection juridique. Ces petits dispositifs, conçus pour enregistrer les images de la route en continu, deviennent des alliés précieux en cas d'incident.

Oscaro propose notamment le modèle Garmin Dash Cam 46, une caméra à la fois discrète et performante. Avec un poids inférieur à 60 grammes et des dimensions réduites, elle se loge facilement sur le pare-brise grâce à une ventouse puissante. Son objectif capture des vidéos en haute définition 1080p avec un large angle de vue de 140 degrés, tandis qu'un écran couleur de 2 pouces permet de visionner les enregistrements directement.

Les images sont stockées sur une carte microSD et l'enregistrement s'effectue en boucle, évitant ainsi de manquer d'espace. Outre la collecte de preuves en cas d'accrochage, la dashcam Garmin offre des fonctionnalités de sécurité active. Elle émet des alertes en cas de rapprochement dangereux avec le véhicule précédent, de franchissement de ligne ou de circulation en sens inverse. Ces avertissements contribuent à prévenir les erreurs de conduite et à renforcer la vigilance au volant.

De plus, grâce à une commande vocale et à la compatibilité Bluetooth avec l'application Garmin, il est possible de partager instantanément des captures de beaux paysages rencontrés lors des trajets. Cette connectivité ajoute une dimension pratique et conviviale à l'utilisation quotidienne. Le modèle Garmin Dash Cam 46 est disponible sur le site d'Oscaro au prix de 358,50 euros.

Ce tarif inclut un équipement complet, intégrant GPS pour geolocaliser les incidents avec l'heure précise, ce qui peut s'avérer déterminant pour les assurances et les autorités. L'appareil s'adresse aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels souhaitant sécuriser leurs déplacements. Son installation simple et son design compact en font un produit accessible. Notons que cet article est une production de l'équipe shopping de BFMTV, indépendante de la rédaction, et que des liens d'affiliation peuvent générer une rémunération pour le media. Les prix mentionnés sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer.





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