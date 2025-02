La culture technologique cumulative : l'héritage secret de nos ancêtres

Une étude récente révèle que la transmission de connaissances entre générations a joué un rôle crucial dans l'évolution technologique de l'humanité, remontant à des périodes bien antérieures à l'apparition d'Homo sapiens.

L'humanité possède un superpouvoir : la capacité de ne pas devoir réinventer tout à chaque génération. Sans cette aptitude, nous serions toujours en train de frotter deux silex espérant faire jaillir une étincelle, coincés dans une boucle infernale où chaque individu devrait redécouvrir seul le feu, la roue et l'électricité. Heureusement, nos ancêtres ont eu une idée brillante : transmettre leurs découvertes plutôt que de les laisser se perdre dans l'oubli.

Résultat, lorsqu'un enfant hérite de la culture de la génération de ses parents, il hérite du résultat de milliers d'années d'erreurs heureuses et d'expériences. Comme l'écrivent Jonathan Paige et Charles Perreault dans une étude passionnante publiée en 2024, toute la force de l'humanité repose donc sur un principe simple mais diablement efficace : la « culture technologique cumulative ».Cette idée nous permet de calmer notre arrogance humaine. Car nous ne sommes peut-être pas les seuls à perfectionner des savoir-faire au fil des générations. Une étude récente publiée dans une revue scientifique suggère que les chimpanzés possèdent un « petit degré de culture cumulative », une capacité que l'on croyait jusqu'alors exclusivement humaine. Dans les forêts tropicales du Congo, ces grands singes ont développé une technique de pêche aux termites des plus astucieuses. Ils perforent d'abord un trou dans le sol à l'aide d'un bâton robuste, puis sélectionnent une longue tige qu'ils effilent avec leurs dents pour en faire une sorte de pinceau naturel. Une fois l'outil prêt, ils l'insèrent délicatement dans le trou, attirant ainsi à eux un festin de termites. Difficile d'imaginer que chaque chimpanzé ait redécouvert cette technique par hasard. Les primatologues estiment qu'elle a été transmise de génération en génération et perfectionnée avec le temps, preuve d'une culture cumulative à petite échelle.Chez nous, cette dynamique existe depuis bien longtemps, et à un degré bien plus avancé. Selon l'étude de Jonathan Paige et Charles Perreault, la transmission culturelle cumulative aurait émergé il y a environ 600 000 ans, bien avant l'apparition d'Homo sapiens. Mais comment prouver que nos ancêtres échangeaient déjà des savoir-faire complexes ? Impossible d'interviewer un Homo heidelbergensis pour lui demander où il a appris à tailler son biface. Les chercheurs se sont donc tournés vers les outils lithiques laissés par ces hominidés. L'équipe de Paige et Perreault a analysé des milliers d'artefacts datant des 3,3 derniers millions d'années, en classant leur complexité selon le nombre d'étapes nécessaires pour les fabriquer. « Nous avons mesuré la complexité des séquences de fabrication des outils en comptant le nombre d'unités procédurales impliquées », expliquent les chercheurs. Une unité procédurale correspond à une étape distincte et exclusive dans le processus de fabrication. Jusqu'à 600 000 ans avant notre ère, les outils restaient relativement simples, nécessitant seulement deux à quatre étapes pour être façonnés. « Il y a entre 3,3 millions et 1,8 million d'années, la production d'outils était restreinte à quelques gestes rudimentaires », note l'étude. Cependant, à partir de cette période charnière, une augmentation spectaculaire de la complexité est observée. « Nous constatons que les artefacts fabriqués après 600 000 ans nécessitent plus de dix étapes distinctes pour être achevés, ce qui est un signe fort d'une transmission culturelle cumulative. »Pour vérifier si cette augmentation de complexité était bien le résultat d'une transmission cumulative, les chercheurs ont comparé ces outils anciens aux technologies utilisées par les primates modernes et par des « humains naïfs » tentant de tailler des pierres sans apprentissage préalable. Ils ont inclus dans leur analyse des outils produits par des chimpanzés et d'autres primates, ainsi que des expériences où des humains, sans formation, tentaient de créer des outils en pierre. « Nous avons utilisé une base de référence issue des outils fabriqués par des primates non humains et par des humains sans formation pour établir un seuil de complexité atteignable sans culture cumulative », expliquent-ils. Ce seuil était d'environ six unités procédurales. Les résultats montrent que les outils produits par les hominidés avant 600 000 ans restent dans cette limite, tandis que ceux réalisés après cette période dépassent largement ce seuil, suggérant un apprentissage intergénérationnel et une amélioration continue des techniques. Cette soudaine montée en sophistication suggère que nos ancêtres ne se contentaient plus d'imiter, mais qu'ils perfectionnaient les savoir-faire en y ajoutant leurs propres innovations. « Lorsque les techniques nécessitent plus de dix unités procédurales, il devient presque impossible pour un individu isolé d'inventer ces séquences de manière indépendante », expliquent les chercheurs.





