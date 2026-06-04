La crise du Racing Club Cubzaguais : une fracture qui dépasse le cadre sportif

La présidence du Racing Club cubzaguais sera renouvelée lors de la prochaine assemblée générale. La crise qui secoue le rugby cubzaguais depuis plusieurs mois n'en finit plus de prendre de l'ampleur.

La présidence du Racing Club cubzaguais sera renouvelée lors de la prochaine assemblée générale . La crise qui secoue le rugby cubzaguais depuis plusieurs mois n'en finit plus de prendre de l'ampleur.

Après la condamnation d'un ex-entraîneur de rugby pour corruption de mineures, le Racing Club Cubzaguais est plongé dans une crise sans fin. La situation est devenue si tendue que les gendarmes ont dû intervenir lors des finales du terroir. Les jeunes joueuses ont reçu le soutien de licenciées de plusieurs clubs voisins, notamment à Villenave-d'Ornon et Mérignac. Si les cadettes ont retrouvé le chemin de l'entraînement, les tensions demeurent vives.

La crise pourrait connaître un nouveau chapitre le 26 juin, à l'occasion de l'assemblée générale du club. Une réunion qui marquera également le départ annoncé de Stéphane David de la présidence. Reste à savoir si ce changement de gouvernance suffira à refermer une fracture qui, depuis plusieurs mois, dépasse largement le seul cadre sportif





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