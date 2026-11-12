La crise du logement à Malaga entre surtourisme et tensions politiques

À Malaga, l'explosion de la location touristique pousse les habitants à quitter leur ville. Cette crise du logement éclate avant les législatives du 29 novembre en Espagne.

La ville andalouse de Malaga fait face à une tension majeure entre sa popularité touristique croissante et la survie de ses résidents permanents. Avec 1,83 million de voyageurs hôteliers enregistrés en 2025 pour une population locale de seulement 600.000 habitants, la métropole de la Costa del Sol a battu de nouveaux records d'affluence. Cette saturation extrême transforme le centre historique en une zone où la vie de quartier traditionnelle disparaît au profit d'une économie centrée sur la location courte durée, créant un conflit social inédit.

Exode des habitants et pression immobilière

Carlos Carrera López, médecin de 53 ans et président de l'Association des riverains du Vieux Centre de Malaga, dénonce un exode massif de la population locale. Selon lui, la pression touristique est si intense qu'elle menace l'existence même des rues où il réside depuis toujours. Il qualifie la situation d'expulsion des habitants de leur propre ville, soulignant que l'identité du quartier est en jeu. L'Institut national de la statistique (INE) confirme cette dynamique en indiquant que, dans certaines rues du centre, près d'un logement sur deux est désormais destiné à la location touristique plutôt qu'à l'habitation principale.

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Crise des loyers et mobilisation sociale

Les prix du logement ont subi une augmentation drastique au cours de la dernière décennie. Les loyers ont plus que doublé en dix ans, atteignant aujourd'hui environ 835 euros par mois pour un appartement de 50 mètres carrés. Cette hausse s'explique en partie par la demande touristique, mais s'ajoute à un salaire mensuel brut moyen en Espagne de 2.460 euros, rendant l'accès au logement difficile pour une grande partie de la population. Cette crise économique et sociale a déjà contribué aux récentes mobilisations pour l'accès au logement et à l'organisation d'une grève générale historique, la première depuis 14 ans, tenue un mercredi en Espagne.

Impact économique et données du marché

Malaga comptait plus de 8.000 logements touristiques l'an dernier, soit une augmentation de 40 % par rapport à 2020. Ce nombre la place au deuxième rang national, derrière Madrid et devant Barcelone. Le cabinet AirDNA, spécialisé dans l'analyse du marché des locations de courte durée, révèle que les propriétaires de ces biens sur des plateformes comme Airbnb, Booking.com et Vrbo ont généré en moyenne 35.000 euros de recettes brutes sur les douze derniers mois. Le prix moyen par nuit s'établit à 142 euros, offrant une rentabilité attractive qui encourage la conversion des résidences principales en hébergements touristiques.

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Perspectives politiques avant les élections

La situation atteint son paroxysme politique à quelques semaines des législatives anticipées du 29 novembre. Le gouvernement dirigé par Pedro Sánchez tente de faire adopter des décrets visant à améliorer la protection des locataires face à cette spéculation immobilière. Ces mesures gouvernementales se heurtent à l'opposition de la droite, qui a déjà promis d'abroger ces protections si elle revient au pouvoir au pouvoir. Cette question du logement devient donc un enjeu central du débat électoral, reflétant les divisions profondes de la société espagnole face à la gestion du territoire et de l'habitat.

Transformations urbaines et nouveaux défis

Malaga a profondément changé depuis l'arrivée au pouvoir de Francisco de la Torre en 2000. Les quartiers insalubres ont laissé place à des zones rénovées, attirant des investissements majeurs comme le centre Pompidou ouvert en 2015 et un front de mer piétonnier. La conseillère à l'urbanisme Carmen Casero Navarro reconnaît les tensions liées aux logements touristiques, mais souligne les 50.000 emplois générés par ce secteur. Elle décrit la transformation de la ville, passant d'une province importante à une grande métropole, tout en admettant la nécessité de trouver un équilibre entre développement économique et préservation du lien social local.