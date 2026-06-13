La crise du couple et la sensibilité postromantique

La crise du couple suggère une transformation de notre manière d'envisager l'amour et de la valeur que nous lui attribuons. C'est ce que j'appelle la sensibilité postromantique : une attitude désenchantée de qui sait reconnaître la matrice idéologique du schéma amoureux de l'amour romantique.

Depuis toujours, je suis amoureuse de l'amour. Je me suis toujours passionnée pour l'histoire de la rencontre, guidée par les voies impénétrables du destin, entre deux êtres qui, sans comprendre ce qui leur arrive, s'embrassent, envers et contre tout, car ils décèlent, dans leur connivence, la preuve que l'Univers les a faits l'un pour l'autre.

C'est une histoire que j'avais lue dans les livres et vue dans les films depuis toute petite, et de laquelle je désirais à tout prix être, moi aussi, la protagoniste. C'est peut-être pour cette raison que, jeune fille, je cherchais partout le premier amour. Au début des années 2000, sous les lumières stroboscopiques des discothèques de province, j'abordais les nuits comme des auditions pour trouver de jeunes Werther, à l'affût des signes d'un sentiment romanesque sur l'écho régulier des basses.

Le lendemain, dans l'attente d'un coup de téléphone qui n'avait aucune raison d'arriver, je lisais les œuvres de Roland Barthes, et ainsi, épuisée et languissante, je me complaisais dans la douleur d'être mortellement éprise. Pour moi, comme pour de nombreuses femmes de ma génération et de celles qui ont précédé, l'amour était forcément le centre d'une vie réussie.

Ne pas être choisie par un homme signifiait être au rebut, finir comme cette 'vieille tante célibataire' qui existe dans toutes les familles et dont la vie intime suscite silences et haussements d'épaules. Alors, très jeunes filles déjà, nous nous sommes mises en quête de celui qui nous sauverait de la solitude, et nous avons commis de grossières erreurs, enduré des souffrances stupides et inutiles.

Au cours de ma vie adulte, j'ai souvent pensé qu'avoir plaqué un schéma amoureux sur des rencontres banales - en confondant fréquemment l'indifférence avec du charisme, l'approximation avec du mystère, le narcissisme avec du talent - m'avait distraite bien plus que de raison pendant mes années d'études. Il aurait mieux valu, certains soirs, rester à la maison à regarder un film, plutôt que de m'imaginer incarner une Anna Karénine moderne, pour ensuite m'effondrer, le cœur brisé par un homme rencontré à peine une semaine plus tôt.

Il aurait mieux valu imiter mes étudiantes d'aujourd'hui. À 20 ans, elles savent détecter à l'avance les signes de supercherie, résister à la tentation du chaos et privilégier l'équilibre. Pour se protéger des dégâts d'un potentiel amour néfaste, elles sont entraînées à reconnaître les mots blessants, les signes de traumatismes non résolus, les gestes intrusifs ou maladroits. Elles sont aptes à poser un diagnostic sans céder à une fascination poétique, et savent écarter les éventuels prétendants avec une admirable fermeté.

Pour elles, l'amour est non seulement inutile à leur épanouissement, mais il est même considéré comme un obstacle, une rêverie dangereuse





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