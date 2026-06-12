La Cress Paca dénonce la réduction de 30% des financements de l'ESS en Provence-Alpes-Côte d'Azur

La Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire (Cress Paca) a publié une lettre ouverte pour dénoncer la réduction de 30% des financements accordés par l'État à l'économie sociale et solidaire (ESS) en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Denis Philippe, président de la Cress, déplore cette décision qui ne correspond pas à l'engagement pris par l'État de maintenir le financement de l'ESS au même niveau que celui de 2025. La réduction de crédits représente 4 millions d'euros et aura des conséquences négatives sur les organisations qui portent ces dispositifs sociaux.

La Chambre régionale de l' économie sociale et solidaire ( Cress Paca ) a publié une lettre ouverte pour dénoncer la réduction de 30% des financements accordés par l'État à l' économie sociale et solidaire (ESS) en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Denis Philippe, président de la Cress, déplore cette décision qui ne correspond pas à l'engagement pris par l'État de maintenir le financement de l'ESS au même niveau que celui de 2025. La réduction de crédits représente 4 millions d'euros et aura des conséquences négatives sur les organisations qui portent ces dispositifs sociaux. La Cress propose de financer la chambre régionale via une taxe perçue par l'État et qui devrait être directement reversée aux entreprises.

Denis Philippe partage la position de l'ESS France, qui ne s'assitera plus autour de la table du Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire tant que l'État n'aura pas une stratégie pour le modèle ESS





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