La crème contour des yeux Aroma-Zone est une nouvelle création de la marque qui aide à corriger les marques du coin de l'œil, les cernes tenaces et les pattes d'oie. Elle est présentée au prix de 6,50 euros et comprend une concentration importante en théine, en gingembre sauvage, en réglisse et en acide hyaluronique.

La crème contour des yeux Aroma-Zone fait sensation avec ses milliers d'avis positifs. Cette nouvelle création de la marque aide à corriger les marques du coin de l'œil, les cernes tenaces et les pattes d'oie.

Elle est présentée au prix de 6,50 euros et comprend une concentration importante en théine, en gingembre sauvage, en réglisse et en acide hyaluronique. La crème dispose d'un fort pouvoir décongestionnant et son efficacité est cliniquement prouvée. Elle est idéale pour les personnes à la peau mature, en quête d'un soin liftant et abordable.

Cependant, la crème Aroma-Zone s'adresse à tout type de peau et est particulièrement adaptée pour les peaux sensibles. Elle a été testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. La crème Aroma-Zone peut s'utiliser matin et soir et fonctionne autant à elle seule que lorsqu'elle est mélangée à un sérum, notamment de l'acide hyaluronique





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