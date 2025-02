La Crémation: Une Transformation Sociale Majeure

L'article explore l'évolution de la crémation en tant que mode de sépulture alternatif, passant de 1 % des funérailles en 1980 à presque la moitié aujourd'hui. Il souligne les raisons de cette popularité croissante, notamment l'autorisation de l'Église en 1963 et les considérations écologiques et métaphysiques.

L'incinération, une alternative à l'inhumation, représente une transformation sociale majeure : 1 % des funérailles en 1980, presque la moitié aujourd'hui. Autorisée en France depuis 1887, l'incinération du corps d'un défunt suivie de la collecte de ses cendres dans une urne (avant de les disperser, de les enterrer ou de les placer en columbarium) est devenue une pratique funéraire répandue, encouragée par la levée de l'interdit de l'Église en 1963.

La crémation est devenue, juridiquement puis statistiquement, le deuxième mode de sépulture officielle. Cette évolution puissante, en toile de fond de nombreuses questions, à la fois métaphysiques et de santé publique, traduit des mutations considérables. \J'ai assisté à plusieurs enterrements selon les rites musulmans en Tunisie, notamment au célèbre cimetière marin du Cap Ifriqia à Mahdia. Il est coutume que la personne décédée soit inhumée, si possible, le lendemain de sa mort ; elle est simplement enveloppée d'un drap blanc et il n'y a pas de traitement de conservation du corps comme en Europe. Généralement, le corps est ensuite déposé, à même la terre, dans une fosse creusée à sa dimension. Une petite stèle et éventuellement une pierre tombale sont posées par la suite. Les personnes qui viennent se recueillir sur la tombe ne déposent pas de fleurs, mais un cailloux blanc pour indiquer leur passage. Parfois, elles organisent un petit repas auprès de la tombe, ce qui permet de se rappeler les moments heureux passés en compagnie du mort visité. \Retour à la terre, comme engrais, une forme de compost ; j'avoue que cela va plaire à nos écolos de tout poil ! En ce qui me concerne, je reste sur la crémation, malheureusement pas comme à Bénarès, car il y a là une certaine symbolique. Donc, crémation, les cendres à la mer, c'est mieux, il me semble, que ces monuments que l'on retrouve encore dans nos cimetières de personnes, illustres ou non, qui veulent encore exister après leur mort ..





