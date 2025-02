La CR 47, un syndicat agricole de plus en plus puissant

Patrick Franken, agriculteur et membre de la CR 47, revient sur la percée de son syndicat lors des élections agricoles récentes. Il évoque également la récente répression contre les agriculteurs Bonnets jaunes et les raisons qui poussent l'État à faire face à ses revendications de manière ferme.

Patrick Franken, un agriculteur céréalier et pruniculteur originaire de Pinel-Hauterive, est un membre éminent de la CR 47 , qui vient de remporter une nouvelle victoire lors des élections de la chambre d'agriculture 47. Celui qui pourrait succéder à Serge Bousquet-Cassagne à la présidence de la chambre consulaire revient sur la percée de la Coordination rurale lors de ces élections agricoles.

Il évoque également les récentes convocations devant les forces de l'ordre (en vue de procédures judiciaires) de plusieurs agriculteurs Bonnets jaunes suite aux importantes manifestations agricoles de 2024. Lors des dernières élections agricoles, la Coordination rurale est passée de trois à quinze chambres d'agriculture remportées. Patrick Franken voit cette percée de son syndicat comme un aboutissement et un signe que les agriculteurs sont sensibles à son discours. Il souligne que la CR pourra désormais influencer la politique agricole régionale, et que malgré l'absence de gains importants au niveau national, le taux de voix en faveur de la CR a progressé de manière significative. Franken attribue cette réussite, en partie, aux actions de la CR 47 et de la chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, qui sont aux mains de la Coordination rurale depuis vingt-cinq ans. Il souligne que le Lot-et-Garonne a été le berceau de la CR, et que cette année, la percée s'est propagée à un niveau national. Face à l'ouverture du volet judiciaire des manifestations agricoles de 2024, avec de nombreux agriculteurs convoqués par la police et la gendarmerie, Franken déplore la promptitude de l'État à les poursuivre plutôt qu'à répondre à leurs revendications. Il évoque la détresse des paysans qui s'aggrave en raison des difficultés persistantes et de l'absence de solutions de la part de l'État. Il souligne que la situation est aggravée par les effets du changement climatique, mais que l'État ne fait rien pour corriger les problèmes politiques et économiques qui affaiblissent l'agriculture française. En ce qui concerne la durcissement de la répression contre la CR 47 lors des dernières manifestations de 2024, Franken affirme que c'est parce que la CR dérange. Il souligne que la CR dénonce les injustices avec véhémence, met l'État face à ses manquements et révèle que l'État français handicape son agriculture. Il critique la FNSEA, qui bénéficie d'une écoute plus attentive de la part des gouvernements, malgré le fait qu'elle n'ait jamais contesté les problèmes des agriculteurs français de la même manière que la CR. Franken réclame depuis des années une exception agricole pour protéger les agriculteurs français face à la concurrence étrangère déloyale. Il déplore l'affaiblissement de l'agriculture française à cause des décisions politiques prises ces dernières années.





