La communauté Ventoux Comtat Venaissin a collecté 2 120 euros via la vente de composteurs et une tombola au profit de la Ligue contre le cancer en novembre 2026.

Vendredi 20 novembre 2026, Alain Constant, président de la CoVe, a remis officiellement un chèque de 2 120 euros à Jean-Pierre Duclercq, vice-président du comité de Vaucluse de la Ligue contre le cancer. Cette remise de fonds marque la conclusion d'une initiative solidaire menée durant le mois d'octobre précédent, reliant directement les objectifs de santé publique aux pratiques environnementales locales. L'événement s'est tenu au sein des instances de l'intercommunalité, symbolisant une coopération concrète entre l'administration territoriale et les acteurs de l'aide médicale.

Campagne Octobre rose et compostage solidaire

En octobre 2026, la CoVe a intégré la campagne Octobre rose par une action originale combinant sensibilisation au cancer du sein et économie circulaire. L'initiative proposait la vente de composteurs et de lombricomposteurs à destination des administrés, avec pour objectif de collecter des fonds au profit de la Ligue contre le cancer. Cette approche innovante visait à sensibiliser simultanément la population aux enjeux de santé et à l'importance du recyclage des déchets organiques. La coordination de cette opération complexe était confiée à Carine Rocheron, responsable du service prévention des déchets et économie circulaire, assurant ainsi un lien étroit entre ces deux domaines d'action publique.

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Recueil de fonds et mobilisation interne

Les ventes ont été organisées principalement à la composterie de Loriol-du-Comtat, avant de se poursuivre au siège de l'intercommunalité. Au-delà de la commercialisation des produits écologiques, l'opération s'est enrichie d'une tombola solidaire organisée spécifiquement en interne par les agents de la CoVe. Cette double dynamique commerciale et associative a permis d'atteindre un résultat financier significatif. Le montant final collecté s'élève à 2 120 euros, une somme qui reflète l'engagement tant des citoyens participants que du personnel administratif impliqués dans le succès de cette journée.

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Impact financier pour la recherche médicale

Le chèque de 2 120 euros remis par Alain Constant rejoint les ressources financières allouées aux missions essentielles de la Ligue contre le cancer en Vaucluse. Jean-Pierre Duclercq a rappelé que ces dons sont entièrement réinvestis dans des domaines critiques : la recherche médicale, les soins de support, la prévention, le dépistage et la défense des droits des malades. Cette contribution financière directe permet de soutenir concrètement l'accompagnement des patients touchés par la maladie. L'engagement de la CoVe démontre une prise de conscience claire des administrés concernant cet enjeu majeur de santé publique, renforçant la cohésion sociale autour de causes universelles.

Reconnaissance et perspectives d'action

À l'issue de cette cérémonie, Jean-Pierre Duclercq a exprimé sa gratitude envers la CoVe pour son engagement visible et soutenu. Il a également souligné que cette action s'inscrit dans la plus belle dynamique observée dans tout le Vaucluse, comparant cette initiative à d'autres villes ayant contribué à la cause. La présence de José Linhares, conseiller communautaire délégué à l'accès aux soins, lors de la remise du chèque, a ajouté une dimension institutionnelle supplémentaire à cet acte solidaire. Cette reconnaissance mutuelle confirme la volonté des acteurs locaux de maintenir une collaboration étroite entre développement durable et solidarité sanitaire pour les années à venir.