La course de caisses à savon de Malause : une folle ambiance dans le village du Tarn-et-Garonne

La 3e édition de la course de caisses à savon de Malause a attiré plusieurs centaines de spectateurs et a créé une ambiance festive et communicative. Les kartings reconditionnés et autres bolides ont fait sensation, et la sécurité a été renforcée avec 300 bottes de paille de 400 kg.

La course de caisses à savon de Malause a créé une folle ambiance dans le village du Tarn-et-Garonne. Les kartings reconditionnés et autres bolides ont fait sensation lors de la 3e édition de la course, suivie par plusieurs centaines de spectateurs.

Une quarantaine d'équipages s'est élancée sur le parcours sécurisé par 300 bottes de paille. Un beau succès pour le comité des fêtes du village. Un petit nuage a failli faire trembler cette troisième édition de la course de caisses à savon, mais pas longtemps. Il y avait du public, dimanche 31 mai 2026 à Malause (Tarn-et-Garonne), de l'ambiance avec deux animateurs, un au départ et un autre dans le fameux virage en épingle à mi-côte.

Des aménagements ont été réalisés à ce point précis pour un meilleur accueil des spectateurs. La sécurité a aussi été renforcée à coups de près de 300 grosses bottes de paille de 400 kg prêtées par la Cuma et alignées par les agriculteurs locaux. C'est un travail très important d'une belle dizaine d'heures à chaque fois, au montage puis au démontage. Une quarantaine d'équipages, dont une quinzaine de locaux, ont pris les différents départs de la journée.

Il y avait bien une Alpine au départ cette année, mais pas la Berlinette qui a été championne de France 2024. Son pilote, Éric Jeannou, explique qu'elle a été mise au repos et remplacée par cette nouvelle version qui est une réplique à l'échelle de l'Alpine Endurance. Elle a été construite en Italie. Son châssis bas et aérodynamique lui a permis de remporter cette manche du championnat de France 2026 en 1'16''.

Au-delà des résultats, il y a eu une belle participation de caisses à savon locales qui traduit un réel engouement en allant dans d'autres rendez-vous locaux comme Sauvagnas (47). La plupart de ces équipages ont préféré jouer la carte du folklore.

Ainsi, le public a pu voir une nuée de kartings reconditionnés, la boîte à sardines du comité des fêtes de Brassac, une torpille, un requin, un cercueil, le barbecue de la boucherie-charcuterie valencienne Nowak auréolé du prix de l'esthétique, le Minium, le caddie de supermarché qui s'est renversé avant l'arrivée... et tant d'autres bolides qui font le charme de cette liesse communicative et festive. Le comité des fêtes de Malause remercie le nombreux public, les partenaires publics et privés pour leurs aides diverses, les nombreux bénévoles locaux pour un nouveau succès





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