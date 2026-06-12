La course au record de buts en Coupe du monde : Klose, Mbappé et Messi en quête de gloire

Le record de buts en Coupe du monde détenu par Miroslav Klose (16) est l'un des plus prestigieux du football. À l'approche du Mondial 2026, Kylian Mbappé (12 buts) et Lionel Messi (13 buts) sont les principaux prétendants à détrôner l'Allemand, tandis que d'autres stars comme Ronaldo, Neymar ou Harry Kane peinent à combler leur retard.

Le record de buts en Coupe du monde reste l'un des marqueurs les plus prestigieux de l'histoire du football. Avec 16 réalisations inscrites entre 2002 et 2014, Miroslav Klose a placé la barre très haut.

À l'approche du Mondial 2026, plusieurs stars rêvent de s'en rapprocher, voire de le dépasser, même si l'exploit reste immense. Avec 16 buts en 24 matchs disputés sur quatre éditions, Miroslav Klose incarne la régularité au plus haut niveau. L'attaquant allemand a marqué cinq buts en 2002, cinq en 2006, quatre en 2010 et deux en 2014, année de son sacre avec l'Allemagne. Il avait alors dépassé Ronaldo le Brésilien, ancien détenteur du record avec 15 buts.

Au-delà du total, c'est la constance qui impressionne. Marquer lors de quatre Coupes du monde différentes témoigne d'une longévité exceptionnelle et d'une capacité à performer dans des contextes variés. Un modèle presque unique, difficile à reproduire dans le football moderne. Parmi les joueurs encore en activité, deux noms se détachent clairement.

Lionel Messi totalise déjà 13 buts en Coupe du monde. Champion en 2022, il pourrait profiter de 2026 pour tenter un dernier défi statistique, même si son âge avancé rend l'objectif complexe. De son côté, Kylian Mbappé affiche 12 buts à seulement 27 ans en 2026. Déjà auteur d'un triplé en finale en 2022, il possède le profil idéal pour battre ce record.

S'il enchaîne les performances sur plusieurs éditions, il apparaît comme le candidat le plus sérieux à long terme. D'autres grandes figures peuvent nourrir des ambitions, mais leur retard est conséquent. Cristiano Ronaldo compte 8 buts en Coupe du monde. Malgré son statut de buteur hors norme, il semble difficile de combler un tel écart à ce stade de sa carrière.

Même constat pour Neymar, également à 8 réalisations, mais freiné par des blessures récurrentes qui rendent incertaine sa présence et sa capacité à enchaîner. Enfin, Harry Kane, lui aussi à 8 buts, dispose d'un profil de finisseur capable de briller, mais devra réaliser un parcours exceptionnel pour se rapprocher du sommet. À l'aube du Mondial 2026, le record de Klose reste solidement installé.

Mais avec Mbappé en pleine ascension et Messi en quête d'un dernier exploit, la course aux 16 buts pourrait bien redevenir un enjeu central du tournoi. Pour résumer Klose détient 16 buts en Coupe du monde, un record historique. En 2026, Messi (13) et Mbappé (12) sont les menaces les plus crédibles. Ronaldo, Neymar et Kane (8 chacun) restent loin derrière. Le Français apparaît comme le candidat idéal pour dépasser ce sommet





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