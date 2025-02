La Course à Pied En Pleine Expansion en Sarthe et Mayenne

Découvrez les nombreuses courses à pied ouvertes aux athlètes amateurs organisées en Sarthe et Mayenne. De Fresnay à Saint-Saturnin, en passant par St-Léonard-des-Bois et Souligné-sous-Ballon, vivez une expérience sportive inoubliable.

La course à pied connait un succès grandissant en Sarthe et Mayenne . Depuis une dizaine d'années, de nombreuses personnes se tournent vers cette discipline sportive qui offre une multitude de motivations : profiter du grand air, se défouler, prendre soin de sa santé, ou se surpasser pour améliorer ses performances. Le nombre de licenciés en football reste important, mais la course à pied séduit de plus en plus d'amateurs.

Plusieurs courses à pied ouvertes aux sportifs amateurs sont organisées sur notre territoire à partir du milieu de l'hiver. Le long des parcours, les participants sont encouragés par un public nombreux et enthousiaste. L'idéal serait, bien sûr, de profiter du beau soleil tout au long de la course. Voici un aperçu du programme des courses à pied à venir en Sarthe et Mayenne : Fresnay (16 février), St-Léonard-des-Bois (1er mars), Souligné-sous-Ballon (5 avril), Mézangers (12 avril), Ste-Suzanne (24 mai), La Bazoge (8 juin), St-Léonard-des-Bois (22 juin) et Saint-Saturnin (13 décembre). N'hésitez pas à vous inscrire et à participer à ces événements sportifs qui raviront les amateurs de course à pied de tous niveaux





