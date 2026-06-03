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La course à pied : de l'excentricité au phénomène de société

Sports News

La course à pied : de l'excentricité au phénomène de société
Course À PiedJournée InternationaleÉvolution
📆6/3/2026 5:20 AM
📰sudouest
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La course à pied, qui était autrefois considérée comme une activité étrange ou réservée aux sportifs de haut niveau, est devenue un phénomène de société. Aujourd'hui, il est courant de voir des joggeurs dans les rues de Bordeaux ou dans les chemins du Pays basque, tout comme il est courant de voir des cyclistes. Cependant, il n'y a pas si longtemps, courir en ville était considéré comme bizarre. À l'occasion de la Journée internationale de la course à pied, qui a lieu le premier mercredi de juin, nous allons revenir sur l'évolution de cette pratique, du premier souffle des pionniers à l'explosion des pelotons colorés.

La course à pied , qui était autrefois considérée comme une activité étrange ou réservée aux sportifs de haut niveau, est devenue un phénomène de société.

Aujourd'hui, il est courant de voir des joggeurs dans les rues de Bordeaux ou dans les chemins du Pays basque, tout comme il est courant de voir des cyclistes. Cependant, il n'y a pas si longtemps, courir en ville était considéré comme bizarre. À l'occasion de la Journée internationale de la course à pied, qui a lieu le premier mercredi de juin, nous allons revenir sur l'évolution de cette pratique, du premier souffle des pionniers à l'explosion des pelotons colorés

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Course À Pied Journée Internationale Évolution Phenomene De Societe Joggeurs

 

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