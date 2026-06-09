La course à la présidentielle 2027 a déjà commencé avec 25 personnalités déclarées, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Les candidats ont commencé à se déclarer dès 2023, certains avant même la fin de leur mandat.

La course à la présidentielle 2027 a déjà commencé avec 25 personnalités déclarées, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Les candidats ont commencé à se déclarer dès 2023, certains avant même la fin de leur mandat.

Le Nouvel Obs propose une infographie animée pour visualiser les candidats actuels et les futures déclarations. Les candidats se sont déclarés pour différentes raisons, notamment pour concourir directement ou dans le cadre de la primaire de la gauche. Certains ont déjà tenté de se présenter aux élections précédentes mais n'ont pas réussi à obtenir les 500 signatures nécessaires.

La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a fait appel en justice pour contester une décision de l'Assemblée nationale qui l'a rendue inéligible. Le candidat de l'Union populaire républicaine, François Asselineau, est le premier à s'être déclaré pour la présidentielle 2027. Il a déjà tenté de se présenter aux trois dernières élections mais n'a réussi à obtenir les 500 signatures qu'une seule fois.

Le Premier ministre sortant, Xavier Bertrand, a annoncé sa candidature à la présidentielle dans le cadre d'une hypothétique primaire du Parti socialiste ou via une primaire de la gauche. Le candidat à la présidentielle, Manolo Mlekuz, est le benjamin de cette élection présidentielle, âgé de 20 ans, il a recueilli ses 500 signatures en van sur les routes de France.

Le socialiste Jérôme Guedj, résolument en rupture avec La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé sa candidature à la présidentielle. Il a lancé une campagne de recueil de signatures à vélo pour se présenter à la présidentielle. Le candidat à la présidentielle, Jérôme Guedj, revendique une vision fondée sur la démocratie participative et le référendum d'initiative citoyenne (RIC). Son objectif principal serait d'organiser un référendum constituant afin de réécrire progressivement la Constitution.

Le candidat à la présidentielle, Lydie Massard, est probablement la personnalité politique la moins connue des actuels candidats à la présidentielle 2027. Elle a annoncé sa candidature à la primaire de la gauche le 2 avril 2026 et représente le jeune parti Solution démocratique. Elle a également annoncé son projet politique pour la France





lobs / 🏆 5. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Présidentielle 2027 Candidats Élections Politique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Présidentielle 2027 : au RN, derrière les sondages, le grand flouEn relançant l’abrasif dossier des retraites, Jordan Bardella acte une rupture idéologique avec Marine Le Pen et suscite l’incompréhension en interne

Read more »

Élection présidentielle 2027 : la gauche a-t-elle encore envie de Mélenchon ?On pense ce que l’on veut de Jean-Luc Mélenchon, de ses outrances et de sa dérive populiste, il possède indéniablement le sens du spectacle. La mise en scène de son meeting d’entrée en campagne, ce dimanche à Saint...

Read more »

Présidentielle 2027 : sans candidat unique, la gauche absente du second tour ?Les enquêtes d’opinion dessinent une gauche morcelée à moins d'un an de l’élection présidentielle. Si Jean-Luc Mélenchon retrouve une dynamique auprès de son camp, aucun candidat ne semble aujourd’hui en mesure...

Read more »

Laurent Bonadei vise une qualification pour la Coupe du monde 2027 avec les BleuesLe sélectionneur de l'équipe de France féminine, Laurent Bonadei, exprime son ambition de qualifier l'équipe pour la Coupe du monde 2027 lors du match contre la République d'Irlande à Grenoble. Il souligne l'importance de la solidité défensive et de l'engagement collectif, tout en précisant que toutes ses joueuses sont aptes malgré la fatigue accumulée après le match en Pologne. Il revient sur la performance défensive lors de la victoire 5-0 contre la Belgique et met en avant l'effort général de l'équipe.

Read more »