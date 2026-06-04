La courgette est un légume populaire qui se plaît à être consommé crue ou cuite. Elle est utilisée dans des salades, grillée, dans des ratatouilles ou même intégrée dans des desserts.

La courgette, le légume star de l' été , se plaît à être consommée crue ou cuite. Elle est utilisée dans des salades, grillée , dans des ratatouilles ou même intégrée dans des desserts.

Un exemple de ce dernier est un gâteau invisible composé de fines lamelles de fruits recouvertes d'une pâte fluide. Ce dessert est préparé en préchauffant le four à 210 degrés et en utilisant une mandoline ou un couteau éminceur pour émincer les courgettes. Les courgettes doivent être choisies de petit calibre et bien fermes, lisses et sans aucune meurtrissure.

Elles peuvent être tranchées très finement à l'aide d'une mandoline et le gâteau invisible peut être préparé à l'avance et laissé refroidir toute une nuit au réfrigérateur pour être dégusté frais le lendemain. Ce dessert est idéal pour les températures élevées et peut également être utilisé pour les pique-niques estivaux





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