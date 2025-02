La Cour Suprême américaine saisie dans le bras de fer Trump-justice

L'administration Trump sollicite la Cour suprême pour pouvoir licencier un fonctionnaire dont le limogeage a été bloqué par les tribunaux inférieurs.

Le bras de fer juridique entre l'administration Trump et la justice américaine atteint un nouveau niveau. L'administration a fait appel à la Cour suprême pour pouvoir licencier un fonctionnaire dont le limogeage a été bloqué par des instances judiciaires inférieures. Cette requête marque un recours inédit à la plus haute juridiction du pays. L'administration Trump a été confrontée à plusieurs décisions judiciaires défavorables suite à une quarantaine de procédures.

Parmi ces décisions, citons celles concernant le gel des programmes d'aide au développement de l'agence USAID et l'accès à certaines données du ministère des Finances pour des membres de la commission Doge chargée d'évaluer les politiques publiques. Le 7 février, l'administration a limogé Hampton Dellinger, un juriste à la tête d'une agence chargée de la protection des lanceurs d'alerte employés fédéraux. Dellinger a contesté cette décision et un juge de première instance a ordonné sa réintégration dans ses fonctions, lui accordant une « ordonnance de protection temporaire » interdisant son licenciement. Cette décision n'a pas été contestée en appel. L'administration Trump a donc décidé de saisir la Cour suprême en référé, arguant que l'ordonnance de protection représente « une attaque sans précédent contre la séparation des pouvoirs ». Selon le document déposé auprès du New York Times, l'administration affirme qu'aucun tribunal dans l'histoire américaine n'a émis d'injonction pour forcer le président à conserver un directeur d'agence qu'il estime ne devrait pas exercer de pouvoir exécutif, et empêcher le président de se servir de son remplaçant. L'administration demande donc à la Cour suprême, majoritairement composée de juges conservateurs, de condamner « la tendance plus large qui dure depuis plusieurs semaines » de certains juges d'échelons inférieurs qui entravent ses décisions. Elle souhaite que la Cour suprême n'autorise pas le pouvoir judiciaire à « gouverner par le biais d'ordonnances de restriction temporaires et à supplanter la responsabilité politique prévue par la Constitution »





