La Cour des comptes a rouvert son dispositif de participation citoyenne, invitant les Français à suggérer les sujets de contrôle et d'enquête qu'ils souhaitent voir explorés. Objectif affiché : renforcer l'ouverture de l'institution et mieux cibler l'usage de l'argent public.

La Cour des comptes rouvre son dispositif de participation citoyenne et invite, à partir de ce lundi, les Français à suggérer les sujets de contrôle et d'enquête qu'ils souhaitent voir explorés.

Objectif affiché : renforcer l'ouverture de l'institution et mieux cibler l'usage de l'argent public. Jusqu'au 22 juin, chacun peut déposer ses propositions sur une plateforme dédiée. Tous les domaines de l'action publique sont concernés, à condition qu'ils relèvent du bon usage des fonds publics. Une logique de co-construction qui s'inscrit dans une dynamique désormais installée depuis 2022.

Depuis le lancement de cette démarche participative, la Cour et les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) ont retenu plus de 90 thèmes proposés par les citoyens et publié 56 rapports issus de cette initiative. Une montée en puissance progressive, qui confirme l'intérêt de l'exercice du côté du public comme des institutions. Un baromètre des préoccupations En 2025, la campagne précédente avait déjà mobilisé plus d'un millier de contributions en un mois.

Certaines thématiques avaient ensuite été sélectionnées, comme 'l'accueil et l'accompagnement des gens du voyage' ou 'la protection juridique des majeurs'. Du côté des chambres régionales, les investigations avaient notamment porté sur 'les soutiens publics à la corrida en Nouvelle-Aquitaine' (CRC Nouvelle-Aquitaine) ou 'le bilan du téléphérique toulousain' (CRC Occitanie).

Pour cette nouvelle édition, une consultation préalable menée auprès de plus de 2 500 personnes a déjà esquissé les grandes tendances des préoccupations citoyennes : finances publiques, fiscalité et gestion budgétaire en tête, mais aussi environnement, énergie et développement durable. Suivent la sécurité sociale, la santé et la retraite, l'éducation et l'enseignement supérieur, ainsi que l'agriculture. Une fois les propositions collectées, la Cour et les CRTC procéderont à une sélection selon plusieurs critères : nouveauté, faisabilité et popularité des sujets.

Les enquêtes retenues ne seront toutefois engagées qu'à partir de janvier 2027





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