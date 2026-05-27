La Cour des comptes alerte sur la dégradation des comptes de la Sécurité sociale

La Cour des comptes constate un déficit record de 21,6 milliards d'euros en 2025 et appelle à des efforts supplémentaires de 6 milliards par an pour rétablir l'équilibre d'ici 2030, notamment via des économies sur l'assurance maladie et une réforme des retraites.

Dans son rapport annuel sur l'application des lois de financement de la Sécurité sociale, publié ce mercredi, la Cour des comptes dresse un constat alarmant.

L'institution met en garde contre la dégradation durable des comptes sociaux, accentuée par les incertitudes économiques liées aux conflits internationaux, notamment au Moyen-Orient. Le déficit de la Sécurité sociale a doublé en deux ans, atteignant 21,6 milliards d'euros en 2025, son niveau le plus élevé depuis 2012, hors années Covid. Cette situation résulte principalement des déficits des branches maladie (15,9 milliards) et vieillesse (7,1 milliard), tandis que la branche accidents du travail devient légèrement déficitaire.

La Cour estime que le système ne dispose plus de marges de manœuvre pour absorber de nouveaux chocs économiques. Pour redresser la situation, la Cour des comptes préconise un effort supplémentaire de 6 milliards d'euros par an, en complément des 4 milliards déjà programmés. Trois leviers sont identifiés : réduire les dépenses d'assurance maladie de 1,5 à 2 milliards d'euros, rétablir l'équilibre des retraites et augmenter certaines recettes en réduisant les niches sociales et les allègements ciblés.

Parmi les mesures envisagées, l'élargissement des franchises médicales à davantage de consultations et de soins, ainsi que la réduction des exemptions pour les mineurs, les femmes enceintes ou les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire. Ces propositions, bien que jugées impopulaires, visent à rationaliser les dépenses. Le rapport pointe également les gaspillages dans le système de soins.

En 2024, 10,8 millions de journées d'hospitalisation anormalement longues ont été recensées, générant un surcoût de 3,2 milliards d'euros, auxquels s'ajoutent 0,98 milliard pour les hospitalisations évitables, soit un total de 4,2 milliards. La Cour préconise un plan pluriannuel de transformation des parcours de soins, favorisant l'ambulatoire, l'hospitalisation à domicile et le renforcement de la gériatrie.

Elle s'attaque aussi aux dépenses de transport des patients, qui ont augmenté de 30% entre 2019 et 2024, contre 17% pour l'ensemble des dépenses d'assurance maladie. Enfin, la dette sociale portée par l'Acoss pourrait atteindre 150 milliards d'euros d'ici 2029, menaçant la soutenabilité du système. Face à ces défis, la Cour des comptes appelle à un effort collectif et structurel. La trajectoire actuelle, reposant davantage sur des hausses de recettes que sur des économies, est jugée insuffisante.

Les Sages de la rue Cambon insistent sur la nécessité de reconstituer des marges de manœuvre pour faire face aux crises futures, qu'elles soient sanitaires, économiques ou géopolitiques. Leur message est clair : sans réformes profondes, le trou de la Sécu continuera de se creuser, compromettant la pérennité du modèle social français





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