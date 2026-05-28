La Cour de cassation précise les règles de partage des contrats d'assurance-vie

La Cour de cassation a récemment précisé les règles applicables au partage du capital dans les contrats d'assurance-vie. La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a donné raison au petit-fils adoptif d'un bénéficiaire décédé, considérant que la mention 'par parts égales' présente dans le contrat équivaut à 'deux stipulations pour autrui distinctes'.

La Cour de cassation a récemment précisé les règles applicables au partage du capital dans les contrats d'assurance-vie . Une veuve avait souscrit à un contrat d'assurance-vie en 1989, optant pour une clause bénéficiaire classique prévoyant que l'argent serait réparti équitablement entre ses enfants en cas de décès.

À sa disparition en 2017, ses deux enfants sont donc devenus bénéficiaires, mais l'un d'eux est décédé quelques jours plus tard sans avoir effectué les démarches d'acceptation prévues par l'assurance-vie. Le fils adoptif de ce dernier a réclamé la part que devait toucher son père : 75 622 €. L'organisme gestionnaire du contrat a refusé de lui verser la somme, jugeant que la totalité doit revenir à la seule enfant survivante.

La question était alors de savoir si la part du bénéficiaire décédé pouvait être transmise à ses héritiers malgré l'absence de clause spécifique. Selon la Médiation de l'assurance, les droits du bénéficiaire peuvent être transmis à ses héritiers, sauf si le souscripteur avait clairement exprimé une volonté contraire.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a finalement donné raison au petit-fils adoptif, considérant que la mention 'par parts égales' présente dans le contrat équivaut à 'deux stipulations pour autrui distinctes'. Ainsi, chaque quote-part attribuée à une bénéficiaire peut être transmise à ses propres héritiers, même en présence d'autres bénéficiaires survivants, sauf manifestation contraire de volonté du stipulant. Le dossier devra désormais être rejugé devant la cour d'appel de Toulouse.

Si la fille survivante souhaite récupérer la totalité des fonds, elle devra prouver que sa mère s'opposait à la transmission de la part de son frère à son petit-fils adoptif





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