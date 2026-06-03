La Cour de cassation clarifie le droit de rétractation pour la création de sites internet

La Cour de cassation a rendu un arrêt le 28 mai 2026 concernant le droit de rétractation après la création d'un site internet. Une professionnelle de la beauté avait signé un contrat de création de site avec une agence web en juillet 2021, avant de tenter de se rétracter quarante-six jours plus tard. La Cour de cassation a jugé que le délai de rétractation court dès le jour de la signature du contrat, et pas à la mise en ligne du site.

La Cour de cassation a tranché : un contrat de création de site internet n'est pas une vente, ni un bien, mais un service. Cette décision clarifie le droit de rétractation pour toute la filière web.

Une professionnelle de la beauté, exerçant sous l'enseigne Addict-Beauty, avait signé un contrat de création de site avec une agence web en juillet 2021, avant de tenter de se rétracter quarante-six jours plus tard. Cette décision met fin à un bras de fer judiciaire de cinq ans. La Cour de cassation a jugé que le délai de rétractation court dès le jour de la signature du contrat, et pas à la mise en ligne du site





Clubic / 🏆 10. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cour De Cassation Droit De Rétractation Contrat De Création De Site Internet Prestation De Services Vente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Coupe du monde 2026 : la liste de l'Australie avec une belle surpriseDepuis le 10 juin 2025 et une victoire précieuse face à l'Arabie saoudite à Djeddah (1-2), l'Australie a validé sa qualification pour la Coupe du monde 2026. À l'approche du coup d’envoi prévu le 11 juin, les regards se tournent désormais vers la liste des joueurs convoqués par Tony Popovic.

Read more »

Coupe du monde 2026 : une loi 'anti-Arsenal' testée cet été par les arbitresLa FIFA s’apprête à instaurer une nouvelle règle qui fait déjà énormément parler.

Read more »

Menu du 1 juin 2026 : une dégustation en trois tempsAujourd'hui, nous vous proposons un trio de saveurs qui ravira vos papilles. Savourez des plats élégants et de saison, en commençant par une entrée rafraîchissante, suivie d'un plat généreux, et terminez en douceur avec un dessert fruité.

Read more »

L’Adidas Eurocamp 2026 rassemblera une forte délégation française à TréviseJeunes - L’Adidas Eurocamp 2026 réunira début juin plusieurs dizaines de prospects venus d’Europe, d’Asie, d’Afrique, d’Océanie et d’Amérique du Nord. Parmi eux, la France sera largement représentée dans un rendez-vous devenu l’une des grandes vitrines internationales du scouting.

Read more »