La Cour de cassation annule la décision de la cour d'appel de Versailles dans l'affaire Nahel Merzouk

La Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait requalifié les faits concernant la mort de Nahel Merzouk en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Cette décision ouvre la voie à un possible procès pour meurtre du policier auteur du tir mortel.

La Cour de cassation a annulé la décision de la cour d'appel de Versailles qui avait requalifié les faits concernant la mort de Nahel Merzouk en violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

Cette décision ouvre la voie à un possible procès pour meurtre du policier auteur du tir mortel. Nahel Merzouk, 17 ans, avait été tué le 27 juin 2023 à Nanterre d'une balle tirée à bout portant lors d'un contrôle routier. Son décès avait entraîné plusieurs jours de violences urbaines. La Cour de cassation a considéré que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles n'avait pas justifié sa décision.

L'affaire est donc renvoyée devant la cour d'appel de Versailles qui devra statuer de nouveau sur le chef pour lequel est renvoyé le policier. La décision de la Cour de cassation reconnaît clairement la réalité de l'intention de tuer et impose une requalification juste des faits, selon le collectif Justice pour Nahel. Le policier mis en cause, Florian M., avait fait appel de l'ordonnance qui l'avait renvoyé devant la cour d'assises pour meurtre.

La Cour de cassation examine également les pourvois de ce dernier et doit se prononcer ce mercredi. En mars, la cour d'appel de Versailles avait décidé de requalifier les faits et ordonné que le fonctionnaire soit renvoyé pour violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Elle avait par ailleurs confirmé le non-lieu pour le second policier présent lors de l'intervention.

La Cour de cassation a validé ce non-lieu, n'annulant que la requalification des faits pour Florian M. La décision de la Cour de cassation a été accueillie avec satisfaction par le collectif Justice pour Nahel, qui s'est réjoui de l'avancement du dossier et de la reconnaissance de la réalité de l'intention de tuer





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