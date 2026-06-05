La Coupe du monde XXL nouvelle version : des nations et leurs ambitions

La Coupe du monde XXL nouvelle version est en cours aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Cette compétition inédite rassemble 48 équipes et 104 matchs. L'After Coupe du Monde suit les aventures de diverses nations et leurs joueurs dans cette compétition.

La Coupe du monde XXL nouvelle version est en cours aux États-Unis , au Canada et au Mexique . Cette compétition inédite rassemble 48 équipes et 104 matchs.

L'After Coupe du Monde est consacré à diverses nations, notamment la Jordanie, l'Algérie, l'Iran, la Corée du Sud et l'Irak. Chacune de ces nations a des ambitions et des objectifs différents. La Jordanie, présente pour la première fois en Coupe du monde, espère faire des miracles avec son buteur Musa Al-Taamari. L'Algérie, de retour en Coupe du monde après douze ans, ambitionne de passer les huitièmes de finale.

L'Iran, malgré un contexte géopolitique compliqué, espère atteindre les seizièmes de finale. La Corée du Sud, l'une des nations les plus fortes du continent asiatique, a pour objectif de sortir des poules et créer la surprise. L'Irak, de retour en Coupe du monde après quarante ans d'absence, veut surprendre et aller chercher sa première victoire en Coupe du monde. Chaque nation a son propre sélectionneur, ses propres joueurs majeurs et ses propres objectifs.

L'After Coupe du Monde suit les aventures de ces nations et leurs joueurs dans cette compétition inédite





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