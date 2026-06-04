La Coupe du Monde XXL : Les États-Unis, le Canada et le Mexique accueillent 48 équipes

La Coupe du Monde XXL est une compétition inédite qui réunit 48 équipes de football du monde entier. Les États-Unis, le Canada et le Mexique sont les pays hôtes de cette compétition qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet.

Du 11 juin au 19 juillet, les États-Unis , le Canada et le Mexique accueillent une Coupe du monde XXL nouvelle version : 48 équipes, 104 matchs, une compétition inédite à suivre sur RMC .

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'Algérie, de retour en Coupe du Monde douze ans après. Quelles sont les ambitions pour les hommes de Vladimir Petkovic ? Que peuvent-ils espérer ? Les huitièmes de finale ?

Vladimir Petkovic est-il encore l'homme de la situation ? La star, Riyad Mahrez, mérite-t-il encore d'être dans le onze type ? Dans un groupe composé de l'Argentine, dernier vainqueur de la Coupe du Monde, de l'Autriche et de la Jordanie, l'Algérie peut afficher ses ambitions. C'est parti pour l'After Coupe du Monde Algérie présenté par Nicolas Jamain en compagnie de L'After Coupe du Monde en podcast sur RMC avec Hotels.com votre partenaire voyage pour tous les évènements sportifs.

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'Iran. Dans un contexte géopolitique compliqué, l'Iran participe bel et bien à la Coupe du Monde aux Etats-Unis. Dans un groupe G composé de la Belgique, l'Egypte et la Nouvelle-Zélande, l'Iran peut entrevoir les seizièmes de finale.

Avec une préparation et une atmosphère loin d'être optimales, les Iraniens pourront tout de même compter sur leur leader offensif, Mehdi Taremi. C'est parti pour l'After Coupe du Monde Iran présenté par François Pinet en compagnie de Nicolas Pelletier et Arman Samadi, créateur du compte Team Melli Actu sur Instagram et X. L'After Coupe du Monde en podcast sur RMC avec Hotels.com votre partenaire voyage pour tous les évènements sportifs.

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à la Corée du Sud, l'une des nations les plus fortes du continent asiatique.

Placée dans le groupe A avec le Mexique, pays hôte, l'Afrique du Sud et la République Tchèque, la Corée du Sud a pour objectif de sortir des poules et créer la surprise grâce à leurs joueurs majeurs : Song Heung-Min et Lee Kang-In. Quel est le réel niveau de la Corée du Sud ? Focus sur le sélectionneur Hong Myung-Bo en quête de rachat.

C'est parti pour l'After Coupe du Monde Corée du Sud présenté par Arnaud Valadon en compagnie de Baptiste Mourigal, rédacteur pour Lucarne Opposée spécialiste du football asiatique. L'After Coupe du Monde en podcast sur RMC avec Hotels.com votre partenaire voyage pour tous les évènements sportifs.

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'Irak de retour en Coupe du Monde après 40 ans d'absence et la compétition en 1986 où les Irakiens avaient terminé avec un zéro pointé. Les Lions de la Mésopotamie seront dans le groupe I avec la France, le Sénégal et la Norvège.

Passé par les barrages intercontinentaux et grâce à une victoire face à la Bolivie, l'Irak veut surprendre une deuxième fois et aller chercher sa première victoire en Coupe du Monde. Faut-il se méfier de cette nation ? Qui est Graham Arnold, le sélectionneur australien de l'Irak ? Comment les Bleus doivent-ils appréhender cette sélection ?

Quel est le joueur majeur ? C'est parti pour l'After Coupe du Monde Irak présenté par Alexandre Biggerstaff en compagnie de Jacques Faty, ancien joueur du Sydney FC sous Graham Arnold, sélectionneur de l'Irak. L'After Coupe du Monde en podcast sur RMC avec Hotels.com votre partenaire voyage pour tous les évènements sportifs.

L'After Coupe du Monde est consacré, aujourd'hui, à l'Allemagne, quatre fois vainqueur de la compétition (1954, 1974, 1990, 2014).

Après les déceptions de 2018 et 2022, les Allemands vont vouloir prendre leur revanche et terminer premiers du groupe E très abordable avec le Curaçao, la Côte d'Ivoire et l'Equateur. Julian Nagelsmann pourra compter sur les tauliers de la Mannschaft avec Kimmich, Wirtz mais surtout Manuel Neuer, fraîchement rappelé de la retraite. Le portier du Bayern Munich fait son retour en sélection mais n'est plus intouchable. Quel est le vrai objectif de l'Allemagne cet été ?

Doit-on considérer les Allemands comme des favoris ou des outsiders ? C'est parti pour l'After Coupe du Monde Allemagne présenté par Jérôme Sillon en compagnie de Polo Breitner. L'After Coupe du Monde en podcast sur RMC avec Hotels.com votre partenaire voyage pour tous les évènements sportifs





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