La Coupe du monde de VTT perd son grand favori Loïc Bruni à cause d'une chute

Loïc Bruni, pilote français et sextuple champion du monde de VTT de descente, s'est blessé au poignet lors d'un run d'entraînement à Loudenvielle et devrait renoncer à son 100e départ.

La Coupe du monde de VTT de descente perd son grand favori, Loïc Bruni , victime d'une chute à Loudenvielle . Le pilote français s'est blessé au poignet et devrait renoncer à son 100e départ, laissant le suspense entier pour la suite du week-end dans les Hautes-Pyrénées.

C'est un coup dur pour le pilote originaire de Nice et aussi pour les nombreux aficionados du Français sextuple champion du monde et cinq fois vainqueur de la Coupe du monde de VTT de descente. En effet, Loïc Bruni s'est blessé lors d'un run d'entraînement sur la piste de Loudenvielle après une chute survenue dans la partie basse d'une piste exigeante. Juste après le saut avant l'arrivée, sa roue avant s'est dérobée à la réception dans la poussière.

Vainqueur en 2023 et sacré en 2024 à Loudenvielle, Loïc Bruni avait les années suivantes été moins performant malgré ses talents de funambule. Cependant, en terminant 4e dans le Louron en 2024, il avait été sacré à l'issue de la course.

Le sympathique pilote Specialized, logiquement grand favori dans les Hautes-Pyrénées et qui nourrissait de fortes ambitions pour cette 2e étape de Coupe du monde après sa 2e place en Corée du Sud, début mai, manquera dans la raquette d'arrivée de Loudenvielle, ce dimanche, où il avait ses habitudes. Pour accéder de nouveau à cet article, il faut aller voir l'entretien de Loïc Bruni, quintuple champion du Monde de DH VTT, qui analyse la course et commente la situation





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