La Coupe du monde de football : un défi pour les femmes

La Coupe du monde de football se déroulera au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Les amateurs de football auront droit à un match en prime time chaque soir, mais les femmes sont sous-représentées dans la compétition.

La Coupe du monde de football se déroulera au Mexique du 11 juin au 19 juillet. Chaque soir, les amateurs de football auront droit à un match en prime time.

Les couche-tard et les insomniaques auront aussi de quoi occuper leurs nuits, certains coups d'envoi étant donnés à 1h, 3h voire 4h du matin. La génération actuelle de footballeuses n'a jamais eu de modèles à ce poste et le football masculin est considéré comme un milieu très sexiste et machiste. Selon les médias qui envoient des journalistes couvrir la compétition, il y a 10 femmes sur 150 journalistes, ce qui est considéré comme inconcevable.

La société française doit s'adapter à l'évolution des normes et des attentes des femmes dans le football





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