La Coupe du monde de football aux Etats-Unis démarre avec l'ombre de la police de l'immigration

La Coupe du monde de football aux Etats-Unis démarre dans tout juste une semaine, mais l'ombre de la police de l'immigration pèse sur la compétition. Des agents de l'ICE, la police de l'immigration, sont mobilisés pour assurer la sécurité autour des stades et des fans-zones, mais cela ne suffit pas à rassurer les minorités, notamment la communauté haïtienne.

La Coupe du monde de football aux Etats-Unis démarre dans tout juste une semaine. Une Coupe du monde qui sera en partie sécurisée par l'ICE, la police de l'immigration , qui avait fait polémique il y a quelques mois.

Et ce n'est pas pour rassurer les habitants du Texas et notamment les minorités. Au sud de San-Antonio, dans la petite ville de Daly, sont enfermées des dizaines de personnes arrêtées ces derniers mois par l'ICE, la fameuse police de l'immigration. Et il y a notamment des enfants, et des adolescents soupçonnés d'être en situation irrégulière ici aux Etats-Unis et donc enfermés dans ce qu'on appelle officiellement le centre résidentiel pour les familles du sud Texas.

Dans les faits, c'est un centre de détention, notamment pour les enfants arrêtés par cette police de l'immigration. Une centaine de personnes seraient actuellement détenues ici, à Daly. Deux garçons de 5 ans y ont notamment été retenus ces derniers mois. Nous avons essayé de s'en approcher mercredi après-midi, pour voir à quoi ça ressemble.

Mais l'accès nous a été refusé, et nous avons dû retourner le long de la route à 300 mètres de l'entrée, derrière des barbelés. Des policiers nous ont même rapidement retrouvés pour lui demander ce qu'on faisait là. Tout s'est bien passé, mais ça montre bien que tout ce qui touche à cette police de l'immigration est très sensible ici aux Etats-Unis.

Et l'ombre de cette police de l'immigration va peser sur la Coupe du monde parce que des agents de cette police fédérale sont mobilisés pendant la compétition pour en assurer la sécurité autour des stades, autour des fans-zones aussi. Alors ce ne sera pas pour faire des contrôles d'identité, c'est ce que promettent les autorités, mais ça ne suffit pas pour rassurer vraiment les minorités. Notamment, la communauté haïtienne, régulièrement ciblée par cette police de l'immigration.

Pas question par exemple pour Jean-Pierre de prendre des risques les jours de match d'Haïti pendant ce mondial.

"Je vais regarder les matchs à l'intérieur chez moi. J'ai peur de l'ICE, ils peuvent venir te chercher chez toi", indique-t-il. Dans le quartier, même ceux qui ont des papiers américains, qui sont donc légalement aux Etats-Unis comme Patricia, même ceux-là craignent d'être arrêtés et envoyés dans l'un des 220 centres du pays.

"Je suis toujours en train de regarder par-dessus l'épaule. On garde les yeux bien ouverts, on ne sait jamais. Une de mes amies a retiré ses enfants de l'école pour leur faire cours à la maison parce qu'il y avait eu un raid d'ICE dans l'école. Beaucoup de gens ne veulent plus sortir à cause d'ICE, ils peuvent s'en prendre à tout le monde.

Si on va à la fan zone, on va peut-être se faire arrêter", témoigne-t-elle. Pourtant, cette police de l'immigration fait moins parler depuis quelque temps. En France, on n'en parle plus, aux Etats-Unis, plus beaucoup non plus. Elle avait fait la une des journaux en janvier, quand des agents de cette police de l'immigration avaient tué deux militants dans la ville de Minneapolis.

Au 1er avril, 60.000 personnes soupçonnées d'être en situation irrégulière étaient retenues dans un centre de détention aux États-Unis. Une arrestation sur quatre a lieu ici, au Texas. Depuis la semaine dernière, des dizaines de personnes se mobilisent devant un centre de détention dans le New Jersey.

Ce n'est pas très loin de là où aura lieu la finale de cette Coupe du monde et ce n'est pas très loin de là où aura lieu le premier match des Bleus contre le Sénégal le 16 janvier prochain





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