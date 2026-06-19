La Coupe du monde de football 2026 : victoires pour le Canada et le Mexique, manifestations à Guadalajara

La Coupe du monde de football 2026 s'est ouverte avec deux victoires à domicile du Canada et du Mexique, coorganisateurs de l'événement. Les Canadiens ont remporté leur match face au Qatar 6-0, tandis que les Mexicains ont gagné contre la Corée du Sud 1-0. Les matchs de la deuxième journée de la phase de poules ont commencé ce soir, et on devrait connaître les premiers qualifiés pour les seizièmes de finale. Dans le même temps, des manifestations sont prévues à Guadalajara pour dénoncer les pratiques de l'entreprise Hyundai, sponsor du Mondial, ainsi que pour demander l'abolition des corridas de taureaux.

La Coupe du monde de football 2026 s'est ouverte avec deux victoires à domicile du Canada et du Mexique , coorganisateurs de l'événement. Les Canadiens ont remporté leur match face au Qatar 6-0, tandis que les Mexicains ont gagné contre la Corée du Sud 1-0.

Les matchs de la deuxième journée de la phase de poules ont commencé ce soir, et on devrait connaître les premiers qualifiés pour les seizièmes de finale. Dans le même temps, des manifestations sont prévues à Guadalajara pour dénoncer les pratiques de l'entreprise Hyundai, sponsor du Mondial, ainsi que pour demander l'abolition des corridas de taureaux.

Les fans de football cubains attendent avec impatience les matchs du Mondial, qui seront diffusés par la chaîne officielle Tele Rebelde, mais ils devront les regarder de loin, massés sur les trottoirs de La Havane, car l'électricité est rare dans le pays





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