La Coupe du monde de football 2026 pourrait voir les mises des parieurs augmenter de 71% par rapport à l'édition 2022 au Qatar et de 185% par rapport à celle de 2018 en Russie, selon une estimation du cabinet de conseil britannique H2 Gambling Capital.

La Coupe du monde de football 2026 pourrait être synonyme de jackpot pour les opérateurs de paris sportifs avec des dizaines de milliards de dollars en jeu.

La compétition, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet en Amérique du Nord, est l'un des événements sportifs les plus importants au monde avec les Jeux olympiques. Elle pourrait voir les mises des parieurs augmenter de 71% par rapport à l'édition 2022 au Qatar et de 185% par rapport à celle de 2018 en Russie pour atteindre les 60 milliards de dollars, selon une estimation du cabinet de conseil britannique H2 Gambling Capital, spécialisé dans les paris et jeux.

Ces estimations ne portent que sur les canaux de paris sportifs légaux et n'intègrent pas les marchés illégaux ou non régulés. Cette envolée des mises peut être liée au succès grandissant des sites de paris qui se multiplient mais aussi à l'élargissement des marchés régulés avec, par exemple, l'arrivée depuis 2025 du Brésil, grande nation de football.

Les 104 matches au programme (contre 64 lors de la Coupe du monde au Qatar en 2022) et 48 équipes (contre 32) augmentent aussi les possibilités de parier. H2 Gambling Capital ne prend pas en compte dans ses estimations les plateformes de prédiction comme Polymarket, qui permettent de parier sur n'importe quel événement, malgré leur popularité croissante notamment aux Etats-Unis.

Le cabinet juge que ces plateformes n'auront pas un impact significatif sur le volume mondial de paris lors de la Coupe du monde. Dernièrement, la Fifa a signé dans ce domaine un partenariat de plusieurs années avec la plateforme ADI Predictstreet afin de proposer des expériences de prédiction dynamiques. Le Mondial est aussi un outil majeur pour capter de nouveaux clients.

Selon une étude publiée par la plateforme de paiement Paysafe, 19% des consommateurs qui suivront la compétition prévoient de placer leur tout premier pari en ligne durant le tournoi. Au total, 60% des fans de la Coupe du monde prévoient de parier en ligne. Le français Betclic envisage un million de joueurs actifs supplémentaires sur l'ensemble de ses marchés (France, Portugal, Pologne, malte, côte d'Ivoire).

En France, le marché des paris sportifs en ligne a progressé de 10,4% sur un an en 2025 à 1,77 milliard d'euros de produit brut des jeux (PBJ, c'est-à-dire les mises des joueurs moins leurs gains). Pour le PMU, autre acteur français, il y a un double enjeu, explique à l'AFP son directeur général Cyrille Giraudat, à la fois, très significativement, l'idée de développer notre activité paris sportifs mais aussi la possibilité de faire venir des nouveaux parieurs sur le pari hippique, coeur de métier du PMU.

A l'heure actuelle, 30% des parieurs sportifs qui jouent en ligne avec le PMU découvrent les paris hippiques, selon le directeur général. En février, l'Autorité nationale des jeux (ANJ) a appelé les opérateurs à modérer la pression publicitaire après avoir constaté une forte augmentation de leurs budgets promotionnels, qu'ils ont notamment justifiée par la Coupe du monde.

D'autant plus que la concurrence va s'accroître avec l'arrivée, le 27 mai, d'un nouveau venu, le britannique Bet365, qui a rejoint les 17 opérateurs en ligne agréés et les deux opérateurs sous droits exclusifs (FDJ United et PMU). Cette nouvelle arrivée augmentera mécaniquement le niveau d'exposition du secteur pendant toute la compétition, a assuré à l'AFP Betclic, qui se dit confiant notamment grâce à son partenariat avec l'équipe de France.

Reste à savoir quel sera le parcours de l'équipe de France car l'activité de paris est très sensible à la participation des équipes nationales, souligne H2 Gambling Capital. Selon le cabinet, en 2022 au Qatar, la France avait concentré 29% du total des mises sur la compétition lors des sept matches (sur 64) qu'elle a disputés, jusqu'en finale.

Lors de la Coupe du monde 2022, le marché français avait représenté 597 millions d'euros de mises hors résultats enregistrés en point de vente FDJ, dont 51 millions d'euros de mises engagées uniquement lors de la finale France-Argentine, selon des chiffres de l'ANJ





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