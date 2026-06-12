La Coupe du monde de football 2026 débute avec le match Mexique - Afrique du Sud (2-0)

La Coupe du monde de football 2026 a officiellement débuté jeudi avec le match Mexique - Afrique du Sud (2-0). Cette compétition, qui durera du 11 juin au 19 juillet, est répartie entre les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

La Coupe du monde de football 2026 a officiellement débuté jeudi avec le match Mexique - Afrique du Sud (2-0). Cette compétition, qui durera du 11 juin au 19 juillet, est répartie entre les Etats-Unis , le Canada et le Mexique.

Le Los Angeles Stadium accueillera la nuit prochaine le premier match de Team USA, opposé au Paraguay. L'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston. La compétition est lancée pour de bon, avec la cérémonie d'ouverture, Shakira, le match Mexique-Afrique du Sud (2-0) à Mexico, tout ça, tout ça. De même, l'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston.

On va suivre tout ça de près toute la journée, pour vous conduire jusqu'à l'affiche de la soirée : le Canada-Bosnie de 21 heures à Toronto. Les grands débuts des deux autres pays hôtes, le Canada face à la Bosnie (21 heures à Toronto), puis les Etats-Unis contre le Paraguay (à 3 heures la nuit prochaine à Los Angeles), marqueront vendredi.

Des infos autour de l'équipe de France aux différents remous liés à l'accueil de la compétition aux Etats-Unis, vous ne manquerez rien par ici, tout au long de la journée.

Le Los Angeles Stadium accueillera la nuit prochaine le premier match de Team USA, opposé au Paraguay. L'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston. La compétition est lancée pour de bon, avec la cérémonie d'ouverture, Shakira, le match Mexique-Afrique du Sud (2-0) à Mexico, tout ça, tout ça. De même, l'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston.

On va suivre tout ça de près toute la journée, pour vous conduire jusqu'à l'affiche de la soirée : le Canada-Bosnie de 21 heures à Toronto. Les grands débuts des deux autres pays hôtes, le Canada face à la Bosnie (21 heures à Toronto), puis les Etats-Unis contre le Paraguay (à 3 heures la nuit prochaine à Los Angeles), marqueront vendredi.

Des infos autour de l'équipe de France aux différents remous liés à l'accueil de la compétition aux Etats-Unis, vous ne manquerez rien par ici, tout au long de la journée. Le Canada et les Etats-Unis lancent leur Mondial avec les grands débuts de leurs équipes, face à la Bosnie et au Paraguay respectivement. La compétition est lancée pour de bon, avec la cérémonie d'ouverture, Shakira, le match Mexique-Afrique du Sud (2-0) à Mexico, tout ça, tout ça.

L'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston. La compétition est lancée pour de bon, avec la cérémonie d'ouverture, Shakira, le match Mexique-Afrique du Sud (2-0) à Mexico, tout ça, tout ça. De même, l'équipe de France prend gentiment ses marques à Boston. On va suivre tout ça de près toute la journée, pour vous conduire jusqu'à l'affiche de la soirée : le Canada-Bosnie de 21 heures à Toronto.

Les grands débuts des deux autres pays hôtes, le Canada face à la Bosnie (21 heures à Toronto), puis les Etats-Unis contre le Paraguay (à 3 heures la nuit prochaine à Los Angeles), marqueront vendredi. Des infos autour de l'équipe de France aux différents remous liés à l'accueil de la compétition aux Etats-Unis, vous ne manquerez rien par ici, tout au long de la journée





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Coupe Du Monde De Football 2026 Mexique - Afrique Du Sud Equipe De France Canada Etats-Unis Bosnie Paraguay Shakira Cérémonie D'ouverture

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