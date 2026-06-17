La Coupe du monde apporte une dimension amusante aux rencontres

Les célibataires aux Etats Unis, au Canada et au Mexique s'excitent à l'idée de rencontrer des supporters étrangers pendant la Coupe du monde. Les apps de dating connaissent une hausse de téléchargements et d'utilisation de leurs fonctionnalités.

Les célibataires sont très heureux de voir débarquer des hordes de nouveaux supporters dans leur pays. Et en particulier les célibataires aux Etats Unis, au Canada et au Mexique, les 3 pays qui accueillent le mondial cette année.

Car qui dit Coupe du monde, dit afflux de touristes étrangers, et donc l'arrivée de nouveaux crush potentiels pour celles et ceux qui espèrent trouver leur romance d'été. La FIFA attend environ 6,5 millions de visiteurs pendant le tournoi, dont une majorité d'hommes selon ses estimations. D'où le fait que depuis quelques jours sur Tiktok, les femmes célibataires américaines, canadiennes et mexicaines s'encouragent à re télécharger les applis de rencontres.

Certaines s'échangent aussi des codes de parrainage sur Raya, vous savez l'app de dating des célébrités ou des wannabes qui veulent pécho des influenceurs. Il faut avoir des codes pour s'y inscrire, et des femmes disent qu'elles rêvent d'y croiser des joueurs de foot. D'autres en profitent pour s'encourager à sortir de leur zone de confort.

Les apps de dating n'ont plus le vent en poupe depuis quelques temps car la dating fatigue s'est emparé de pas mal de célibataires, mais ce mondial leur remet un coup de boost. Le New York post a interrogé plusieurs femmes qui disent que la Coupe du monde apporte une dimension plus amusante et plus vraie aux rencontres.

Certaines ont carrément acheté des billets pour plusieurs matchs, parfois dans plusieurs villes, avec l'espoir non seulement de voir du football mais aussi de rencontrer des supporters étrangers. Elles n'ont pas encore communiqué sur leurs chiffres car le mondial vient juste de commencer, mais il y a déjà eu ce même phénomène avant. Lors de la coupe du monde au Brésil en 2014, Tinder avait connu une hausse de 50 % de téléchargements.

Lors de la coupe du monde en Russie en 2018 il y avait eu 66% de matchs supplémentaires pendant le tournoi. Et puis il y a eu la même chose il y a deux ans en France pendant les Jeux Olympiques. Tinder a connu une hausse de 100 % d'utilisation de sa fonctionnalité Passport à Paris. Passport c'est quand des étrangers se géolocalisent à un autre endroit que leur pays d'origine.

Il y avait même tellement de monde qui essayait de matcher avec des athlètes que Grindr a désactivé certaines fonctions de géolocalisation dans le village olympique pour protéger les sportifs LGBTQ+. Les compétitions de sport sont donc la nouvelle place to be pour faire des rencontres. En plus la coupe du monde accueille quand même cette année 48 nationalités différentes. La Coupe du monde ne se jouera pas seulement sur les terrains.

Elle se jouera aussi sur Hinge, Tinder et dans les fan zones... Ça promet





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