La Coupe du monde 2026 : Zlatan Ibrahimovic rembarré par un streamer

Le streamer Speed a fait une apparition sur le plateau de Fox Sports, avec Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic, mais a été rembarré par le Suédois lorsqu'il a annoncé que le Portugal gagnerait le Mondial.

En marge du premier match des Etats-Unis dans cette Coupe du monde 2026, le stream Speed a fait une apparition sur le plateau de Fox Sports , avec Thierry Henry et Zlatan Ibrahimovic .

Mais il a été rembarré par le Suédois lorsqu'il a annoncé que le Portugal gagnerait le Mondial. Le Suédois a assisté à la venue du streamer Speed, en marge de la rencontre entre les Etats-Unis et le Paraguay, vendredi soir.

'Qui vois-tu gagner la Coupe du monde ? ' a donc demandé Ibra. Une réponse qui n'a pas plu à Zlatan, qui s'est empressé de reprendre le micro des mains de Speed et de gentiment le pousser hors du plateau. Thierry Henry, lui aussi, a tourné la tête et fait un signe de désapprobation.

Maillot des Etats-Unis sur le dos, Speed a donc quitté le plateau. Mais toujours suivi par ses équipes, alors qu'il était en direct, il a continué à s'adresser à Ibrahimovic et Henry.

'Regardez-le gagner, a-t-il crié. Je vous promets qu'il va le faire.

' Le Portugal est en préparation pour la Coupe du monde 2026 et a terminé bien sa préparation avant la compétition. Malgré un Ronaldo très maladroit, la Seleção a bien préparé la compétition. Le Portugal entrera en lice mercredi face à la RD Congo. Viendront ensuite l'Ouzbékistan et la Colombie, dans le groupe K. A 41 ans, Cristiano Ronaldo débute probablement sa dernière Coupe du monde.

Alors qu'il n'a plus connu le dernier carré depuis 2006 et sa dernière participation, il espère terminer en beauté son histoire avec la plus grande des compétitions





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