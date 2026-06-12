Ahn Jung-hwan, un attaquant sud-coréen, a éliminé l'Italie en 8es de finale de la Coupe du monde en 2002. Il a été immédiatement licencié par son club italien de Pérouse, mais il est retourné jouer dans le championnat de son pays d'origine.

La Coupe du monde 2026, vous ne saviez pas : le destin de Ahn Jung-hwan, un attaquant sud-coréen qui a éliminé l' Italie en 8es de finale en 2002.

Le 18 juin 2002, la Corée du Sud recevait l'Italie à Daejeon pour les 8es de finale de la Coupe du monde. La Squadra azzura était largement donnée favorite de la rencontre, mais les Guerriers Taeguk ont déjoué la logique. Ahn Jung-hwan a marqué le but en or qui a éliminé l'Italie, mais il a été immédiatement licencié par son club italien de Pérouse.

Le président du club, Luciano Gaucci, a déclaré que le joueur ne portera plus les couleurs du club. Ahn Jung-hwan a été recruté sous forme de prêt entre 2000 et 2002, et l'option d'achat n'a pas été levée. Il est donc retourné jouer dans le championnat de son pays d'origine. Sa carrière a continué sous les radars, même s'il a tenté une autre expérience européenne au FC Metz en 2005-2006.

La Coupe du monde 2026, vous ne saviez pas : le destin de Ahn Jung-hwan, un attaquant sud-coréen qui a éliminé l'Italie en 8es de finale en 2002





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