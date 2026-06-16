Des spécialistes du sommeil ont donné leurs conseils pour limiter l'impact sur l'organisme. Ils recommandent de ne pas essayer de 'tenir' coûte que coûte et de dormir avant les matchs qui débutent tard.

La Coupe du monde 2026 va bouleverser le sommeil des supporters. Des spécialistes du sommeil ont donné leurs conseils pour limiter l'impact sur l'organisme. Ils recommandent de ne pas essayer de 'tenir' coûte que coûte et de dormir avant les matchs qui débutent tard.

Ils suggèrent également de se rendormir après les matchs et de ne pas dépasser 14 heures pour la dernière consommation de café. La sieste peut aider, mais elle doit rester courte et se faire tôt. L'exposition à la lumière naturelle le matin est également importante pour aider le cerveau à comprendre le rythme imposé





RTLFrance / 🏆 82. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde Sommeil Supporters Conseils Sieste Café Lumière Naturelle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Calendrier complet de la Coupe du monde 2026 : Diffusions, chaînes et horaires des matchsDécouvrez le calendrier intégral de la Coupe du monde 2026 de la FIFA, avec les heures et les chaînes de diffusion de chaque match, y compris ceux retransmis gratuitement sur M6. Informations essentielles pour suivre toutes les rencontres, des phases de groupe aux finales.

Read more »

La Coupe du monde 2026 : des retards réguliers au coup d'envoi suscitent l'attentionAprès quatre jours de compétitions, les huit premiers matchs de la Coupe du monde 2026 débutaient en moyenne trois minutes de retard. Cette irrégularité, révélée par la BBC, soulève des questions sur la logistique minutieuse attendue pour un event mondial. Les équipes et les organisateurs confrontés à des décalages de temps, de la configuration de l'hymne national à l'entrée des joueurs, illustrent la complexité cachée derrière l'écran. La FIFA doit réévaluer ses procédures afin d'assurer l'inexorabilité des horaires afin de satisfaire fans et diffusion.

Read more »

La Coupe du monde 2026 continue avec des matchs passionnantsLa Coupe du monde 2026 continue avec des matchs passionnants. L'Espagne entre en lice contre le Cap-Vert ce lundi à 18h, tandis que la Belgique affronte l'Egypte à 21h. L'Iran, dont le pays est en guerre avec les Etats-Unis, fera son entrée en lice contre la Nouvelle-Zélande dans un match très symbolique.

Read more »

Coupe du monde 2026 : entraîneurs et commentateurs, nouvelles stars des pubsL'analyse de Matthieu Lamoureux pour RMC Sport révèle que la Coupe du monde 2026 voit l'émergence des sélectionneurs et commentateurs comme figures publicitaires majeures, aux côtés des joueurs stars.

Read more »