La Coupe du monde 2026 : un instrument de soft power ou un test de puissance ?

La Coupe du monde 2026 semble répondre à une logique différente. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé que sans l'engagement de Donald Trump, l'organisation aux États-Unis aurait été impossible. Cette déclaration éclaire peut-être la véritable singularité de ce Mondial.

La Coupe du monde 2026 semble répondre à une logique différente. Le président de la FIFA , Gianni Infantino , a affirmé que sans l'engagement de Donald Trump , l'organisation aux États-Unis aurait été impossible.

Cette déclaration éclaire peut-être la véritable singularité de ce Mondial. Les grandes compétitions sportives constituent traditionnellement des instruments de soft power. Les pays hôtes les utilisent pour renforcer leur attractivité, améliorer leur image ou projeter un récit national favorable. Cette fois, le mouvement semble s'inverser : plus qu'une Coupe du monde organisée aux États-Unis, il pourrait s'agir d'une Coupe du monde organisée selon les règles des États-Unis.

L'Allemagne en 2006, la Russie en 2018 ou encore le Qatar en 2022 ont utilisé la Coupe du monde pour renforcer leur attractivité internationale. Les États-Unis abordent toutefois l'exercice dans une situation très différente. Ils demeurent la première puissance mondiale de soft power et d'influence. La Coupe du monde 2026 ne constitue donc pas un outil de rattrapage réputationnel.

Elle apparaît davantage comme un levier politique permettant d'affirmer une capacité de contrôle et d'efficacité à l'échelle mondiale





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