La Coupe du monde 2026 nous rappelle la tragédie de Munich et la victoire de l'Angleterre en 1966. Bobby Charlton, le survivant de la catastrophe aérienne, a conduit l'équipe à son unique titre mondial.

La Coupe du monde 2026, un événement qui nous rappelle la tragédie de Munich . Bobby Charlton , le survivant de la catastrophe aérienne qui a frappé Manchester United, a conduit l' Angleterre à son unique titre mondial à Wembley en 1966.

Avant cette victoire, l'Angleterre, inventeur du football, n'avait jamais été championne du monde. Le Ballon d'Or 1966, Bobby Charlton, a traversé son temps et quatre Coupe du monde comme un fantôme, presque engoncé dans une retenue de vivre. Le milieu offensif, considéré comme l'un des meilleurs joueurs anglais de tous les temps, est un survivant.

Il a participé à la troisième de ses quatre Coupe du monde en 1966, où il a été double buteur en demi-finale contre le Portugal et passeur en finale contre l'Allemagne. Quatre ans plus tard, en quart de finale face aux partenaires de Franz Beckenbauer, l'Angleterre mène 2-0, mais perd en prolongation. Cet événement a mis fin à sa carrière internationale.

Dans l'intervalle, Bobby Charlton a remporté la première Coupe des champions avec son club de toujours, Manchester United, en 1968 à Wembley, dix ans après le drame de Munich. George Best, le sulfureux et talentueux attaquant, l'a fêté pour lui





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