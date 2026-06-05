La Coupe du monde 2026 : un événement politique ?

La Coupe du monde 2026 aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Mais dans un contexte international mouvementé, cette édition pourrait être l'une des plus politiques du XXIe siècle.

La Coupe du monde 2026 sera-t-elle l'une des plus politiques du XXIe siècle ? La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin prochain aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Dans un contexte international mouvementé, ce Mondial sera empreint d'une teinture politique forte selon Kevin Veyssière, expert en géopolitique du sport. Le président américain Donald Trump avec le trophée de la Coupe du monde et le patron de la Fifa Gianni Infantino dans le bureau ovale, le 22 août 2025. Kevin Veyssière, expert en géopolitique du sport : La FIFA est très complaisante, en la personne de Gianni Infantino vis-à-vis de Donald Trump.

Moins d'une semaine avant le lancement du Mondial. La Coupe du monde de football 2026, organisée du 11 juin au 19 juillet, pourrait être l'une des plus importantes en termes de géopolitique depuis plusieurs éditions. La majorité des rencontres (près de 75% des matches) se déroulant aux États-Unis, plusieurs questions se posent restent en suspens quant à la politique menée par Donald Trump.

, nation qualifiée pour la Coupe du monde mais en conflit militaire avec l'armée américaine, cristallise notamment l'attention des observateurs géopolitiques, alors que les deux nations pourraient en théorie s'affronter lors des phases finales si leur parcours respectif les emmène jusqu'à ce stade de compétition. La situation prend en tout cas une tournure particulière puisque si l'Iran est qualifié sportivement. Ils n'ont pas de visa américain, et leurs trois matchs ont lieu... sur le sol américain.

L'équipe nationale iranienne doit rencontrer la Nouvelle-Zélande dans la nuit du lundi 15 au mardi 16 juin prochain, à Los Angeles. Mais à l'heure actuelle, les joueurs n'ont reçu qu'un visa pour le Mexique, où leur camp de base a finalement été délocalisée. Le camp d'entraînement était prévu aux États-Unis, mais les États-Unis ne veulent pas que les joueurs iraniens soient présents, en tout cas durant la durée du tournoi, sur le sol américain.

Donc ça pose en tout cas question sur l'équité sportive de cette Coupe du monde, notamment pour l'équipe iranienne. Ils seront à 8 heures de bus aller-retour, donc vis-à-vis d'autres sélections, ils seront en tout cas désavantagés.

Au-delà de l'aspect purement sportif, l'intérêt sera aussi de voir si les joueurs iraniens profiteront de l'instant pour faire un coup de force communicatif, lors du match contre la Nouvelle-Zélande, et si les joueurs vont faire une action, notamment lors de la cérémonie de l'hymne





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