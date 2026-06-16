L'Irak et la Norvège se disputent la troisième place dans le groupe I de la Coupe du Monde 2026. Le match se déroule près de Boston, en présence de la France et du Sénégal. La Norvège est considérée comme favorite, mais l'Irak a déjà prouvé sa capacité à surprendre dans la compétition.

La Coupe du Monde 2026 se poursuit dans le groupe I. L'Irak et la Norvège s'affrontent près de Boston, pour un duel entre deux sélections qui retrouvent le rendez-vous mondial après une longue absence.

Voici toutes les informations pour suivre cette rencontre en direct. L'Irak affronte la Norvège dans la nuit du mardi 16 au mercredi 17 juin, à 0h00 heure française, à Foxborough, près de Boston. Ce match du groupe I de la Coupe du Monde 2026 est diffusé en direct sur beIN Sports.

Dans un groupe I dominé par la France, championne du monde 2018 et troisième nation au classement FIFA, et par le Sénégal (14e), l'Irak et la Norvège devraient se disputer la troisième place. Sur le papier, la Norvège (31e) part favorite face à l'Irak (57e). Les Scandinaves, emmenés par leur star Erling Haaland et le capitaine Martin Ødegaard, retrouvent la Coupe du Monde pour la première fois depuis 1998, année où ils avaient atteint les huitièmes de finale.

L'Irak, lui, dispute seulement sa deuxième phase finale, quarante ans après sa première participation en 1986 ; les Lions de Mésopotamie se sont qualifiés au bout du suspense, via les barrages intercontinentaux fin mars 2026. Les deux sélections ne se sont jamais affrontées. Avec deux qualifiés directs et huit repêchages pour les meilleurs troisièmes, un succès d'entrée serait précieux. Le Gabonais Pierre Atcho a été désigné pour arbitrer la rencontre.

Le match se suit sur beIN SPORTS via le Pass RMC Sport + beIN SPORTS, une offre 100% digitale réunissant les 4 canaux HD de RMC Sport et les 10 canaux HD de beIN SPORTS dans l'application RMC Sport. beIN SPORTS diffuse l'intégralité de la Coupe du Monde 2026. Comptez 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, avec 1 euro de frais d'inscription ; une formule sans engagement est aussi disponible, sans changer d'opérateur.

Le Pass donne également accès à la Liga, à la NBA, à l'UFC, à la PFL et à l'Hexagone MMA, en direct comme en replay. Le Gabonais Pierre Atcho a été désigné pour arbitrer la rencontre.

Le match se suit sur beIN SPORTS via le Pass RMC Sport + beIN SPORTS, une offre 100% digitale réunissant les 4 canaux HD de RMC Sport et les 10 canaux HD de beIN SPORTS dans l'application RMC Sport. beIN SPORTS diffuse l'intégralité de la Coupe du Monde 2026. Comptez 19 euros par mois pendant douze mois, puis 29 euros par mois, avec 1 euro de frais d'inscription ; une formule sans engagement est aussi disponible, sans changer d'opérateur.

Le Pass donne également accès à la Liga, à la NBA, à l'UFC, à la PFL et à l'Hexagone MMA, en direct comme en replay. Le contenu a été réalisé par un expert de l'équipe shopping de RMC Sport, indépendante de la rédaction de RMC Sport. Les prix indiqués sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'évoluer.

RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu'un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article





RMCsport / 🏆 63. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 L'irak La Norvège Groupe I France Sénégal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

“Plus fort que jamais”, le Japon rêve de gagner la Coupe du mondeFort de ses récentes victoires en matchs amicaux, l’entraîneur de la sélection japonaise affiche ouvertement son ambition de gagner cette Coupe du monde. S’agit...

Read more »

Le Brésil frôle la catastrophe à la Coupe du monde 2026Le Brésil a entamé son parcours à la Coupe du monde 2026 avec un match nul (1-1) contre le Maroc. Les médias brésiliens sont sévères avec la Seleçao, qui n'a pas été à la hauteur de son statut de quintuple championne du monde.

Read more »

Coupe du monde 2026 : le Cap-Vert, ce “petit pays” qui “surprend le monde”Longtemps considéré comme un pays “non viable”, le petit archipel de dix îles, doté d’une économie très dynamique, s’est imposé comme l’une des démocraties les ...

Read more »

[Coupe du monde] Passés par Montpellier, sept joueurs rêvent d’un autre mondeIls ne se connaissent probablement pas, mais partagent une trace commune. Ils ont joué à Montpellier. Et ils s’apprêtent à prendre part à la 26e Coupe...

Read more »