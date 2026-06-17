La Coupe du monde 2026 : Ronaldo et l'Angleterre prêts à prendre leur place

La Coupe du monde 2026 se prépare à entamer son deuxième tour, avec le Portugal et l'Angleterre prêts à prendre leur place dans la compétition. Cristiano Ronaldo, l'ancienne superstar du Real Madrid et de Manchester United, compte 228 sélections en équipe nationale et 143 buts marqués.

La Coupe du monde 2026 se prépare à entamer son deuxième tour, avec le Portugal et l' Angleterre prêts à prendre leur place dans la compétition.

Cristiano Ronaldo, l'ancienne superstar du Real Madrid et de Manchester United, compte 228 sélections en équipe nationale et 143 buts marqués. Il a participé à cinq Coupes du monde (2006, 2010, 2014, 2018 et 2022) et est désormais à la tête de la sélection portugaise pour sa sixième Coupe du monde. Malgré son âge, Ronaldo refuse de vieillir et persiste dans sa quête du seul trophée qui lui manque.

Il entame cette quête ce mercredi 17 juin face à la RD Congo (19 h), une équipe qui revient en Coupe du monde après un demi-siècle d'absence. Le Portugal, emmené par Ronaldo, défie le Congo ce mercredi 17 juin à 19 h, avant de se confronter à l'Angleterre-Croatie cinq heures plus tard.

La Croatie, vice-champions d'Europe, débutent par le versant le plus ardu du groupe L, un sommet contre l'équipe du vétéran Luka Modric (40 ans) disputé à Arlington, à l'ouest de Dallas, avant d'affronter les moins cotés Ghana et surtout Panama. La température promet d'être élevée sur le terrain du stade de Dallas, la maison habituelle des 'Cowboys' en NFL, entre les deux favoris du groupe.

Outre Portugal - RD Congo et Angleterre - Croatie, deux autres matches seront à suivre dans la nuit mercredi à jeudi : Ghana - Panama à 1 h ; Ouzbékistan - Colombie à 4 h





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