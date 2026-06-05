La FIFA a décidé de mettre en place des pauses fraîcheur pendant les matchs pour permettre aux joueurs de se rafraîchir. Cela a suscité des critiques de la part des supporters et des internautes qui trouvent que cela casse le rythme des matchs.

La Coupe du monde 2026 prépare la chaleur pour les joueurs et les téléspectateurs . La FIFA a décidé de mettre en place des pauses fraîcheur pendant les matchs pour permettre aux joueurs de se rafraîchir.

Cela a suscité des critiques de la part des supporters et des internautes qui trouvent que cela casse le rythme des matchs. Les diffuseurs TV ont également profité de ces pauses pour faire la publicité, ce qui a encore plus agacé les internautes. Les joueurs et les entraîneurs sont partagés sur l'utilité de ces pauses fraîcheur, certains les trouvant utiles pour se réhydrater, tandis que d'autres les trouvent inutiles.

La Coupe du monde 2026 sera donc une expérience unique pour les joueurs et les téléspectateurs





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