Une étude menée par UKG révèle que la France pourrait être le quatrième pays le plus impacté par la Coupe du monde 2026 en termes de perte de productivité.

La Coupe du monde 2026 pourrait entraîner une perte de productivité importante en France , selon une étude menée par UKG . La France serait le quatrième pays le plus impacté, avec des pertes estimées à 645 millions d'euros.

L'étude a révélé que 26 % des travailleurs français seraient susceptibles de manquer une partie de leur journée de travail, en arrivant en retard, en partant plus tôt ou en ne venant pas du tout. De plus, 28 % des travailleurs français assument qu'ils viendraient travailler en étant fatigués ou épuisés. Certains envisagent même de venir travailler avec la gueule de bois après une soirée bien arrosée.

Les répondants français sont également prêts à aller jusqu'à démissionner si leur emploi du temps a un impact négatif sur leur expérience de téléspectateur de la Coupe du monde. 20 % des répondants seraient prêts à démissionner, tandis que 37 % envisagent de poser un jour de congé pour s'octroyer un bon moment devant la Coupe du monde





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Coupe Du Monde 2026 Perte De Productivité France UKG Étude

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

La France, terre de formation des joueurs de la Coupe du monde 2026La Coupe du monde 2026 se tiendra du 14 juin au 19 juillet, au Mexique, aux États-Unis et au Canada. 48 nations, 1248 joueurs, un record. Et parmi eux, 99 partagent un même lieu de naissance: la France. RMC Sport s'est intéressé au lieu de formation de ces joueurs.

Read more »

Coupe du monde 2026: le Panama en route vers une folle épopée?AFTER COUPE DU MONDE. La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain au Mexique, aux États-Unis et au Canada. RMC Sport fait le tour des sélections qualifiées et de leurs chances dans la compétition. Place au Panama qui risque de vivre une aventure compliquée pour sa deuxième participation mais...

Read more »

Coupe du monde 2026: l'étonnante Croatie peut-elle une fois de plus créer la surprise?AFTER COUPE DU MONDE. La Coupe du monde 2026 débute le 11 juin prochain aux Mexique, aux États-Unis et au Canada. RMC Sport fait le tour des sélections qualifiées et de leurs chances dans la compétition. Finalistes en 2018, troisièmes en 2022, les Vatrenis vont encore s'appuyer sur Luka Modric et...

Read more »

L'équipe de France vise le titre à la Coupe du monde 2026Les Bleus, vice-champions du monde en titre, se présentent comme des favoris à leur propre succession grâce à un effectif composé des meilleurs joueurs évoluant dans les plus grands clubs mondiaux. Avec une attaque rapide, une solide expérience et une puissance athlétique remarquable, la France devra surtout veiller à la cohésion du groupe et à ne pas sous-estimer ses adversaires pour atteindre l'objectif suprême : remporter le trophée planétaire.

Read more »