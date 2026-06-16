La Coupe du monde 2026 : pourquoi le maillot de Kylian Mbappé est-il différent de celui de tous ses coéquipiers ?

La Coupe du monde 2026 a démarré et les Bleus affronteront le Sénégal pour leur premier match. Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe, a un maillot spécial.

La Coupe du monde 2026 a démarré depuis le 11 juin à Mexico et les Bleus affronteront le Sénégal pour leur premier match, à New York.

Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe, ne portera pas la même tenue que les autres joueurs. Il a expliqué que le badge sur sa manche de droite est un petit peu spécial par rapport aux autres équipes, étant anciens vainqueurs de la Coupe du monde. Les footballeurs qui disputent la compétition pour la première fois ont un badge spécial, tandis que le capitaine a le droit à une marque spéciale, grâce à une récompense historique.

Kylian Mbappé a également un badge spécial car il a eu une récompense de meilleur buteur lors de la dernière Coupe du monde. C'est un petit détail qui veut beaucoup et qui rappelle aussi le statut de légende de l'ancien prodige du PSG. Tandis que Kylian Mbappé est attendu sur la pelouse ce soir, c'est sa vie sentimentale qui a accaparé l'attention ces derniers temps.

L'actrice Ester Exposito, avec qui le capitaine des Bleus est apparu plusieurs fois en photo, a évoqué le football en interview. D'ordinaire plutôt réservée, la comédienne d'Elite s'est laissée aller à quelques confidences. La ministre des Sports Marina Ferrari a offert aux joueurs des pierres de protection censées leur porter chance. Une initiative qui suscite aujourd'hui de nombreuses moqueries





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