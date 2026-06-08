Le Canada accueillera des matchs de la Coupe du monde à Toronto et à Vancouver. Les organisateurs se rassurent grâce à l'expérience de la superstar de la pop américaine, passée en tournée au Canada à l'automne dernier.

La Coupe du monde 2026 : pourquoi le Canada est serein pour accueillir les fans de foot grâce à Taylor Swift . Le Canada accueillera des matchs de la Coupe du monde à Toronto et à Vancouver .

Les organisateurs se rassurent grâce à l'expérience de la superstar de la pop américaine, passée en tournée au Canada à l'automne dernier. Les concerts canadiens de Taylor Swift ont réuni environ 160 000 spectateurs, fournissant une base de travail précieuse pour les organisateurs du Mondial. Ils estiment aujourd'hui pouvoir accueillir les quelque 50 000 spectateurs attendus pour chacun des matchs, sept à Vancouver et six à Toronto.

La ville de Vancouver dispose d'une capacité d'accueil suffisante pour la Coupe du monde, selon Sara Anghel, directrice générale de la Greater Toronto Hotel Association. Les matchs se disputeront en journée, ce qui devrait être plus simple que les concerts de Taylor Swift, qui avaient lieu de nuit et nécessitaient des services prolongés de traversiers et de transports en commun. Les supporters devront débourser une belle somme pour assister à la Coupe du monde.

Le prix des chambres d'hôtel a augmenté considérablement, notamment à Vancouver, où trois nuits coûtent actuellement 3 795 dollars, hors taxes et frais, autour des premiers matchs du Mondial





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