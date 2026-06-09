La Coupe du monde 2026 va se jouer avec un certain nombre de nouvelles règles pour améliorer la sécurité des joueurs. L'une de ces règles est que les joueurs soignés sur le terrain doivent rester une minute en dehors du terrain.

La Coupe du monde 2026 met en place de nouvelles règles pour améliorer la sécurité des joueurs . Lors de la victoire de la France face à l'Irlande du Nord, Dayot Upamecano a dû rester sur le bord du terrain pendant une minute pour être soigné après avoir reçu un coup de coude.

Cette règle est en vigueur pour la Coupe du monde 2026, qui va se jouer avec un certain nombre de nouvelles règles. Les instances du football font régulièrement évoluer leur législation et la FIFA a validé certaines des propositions de l'International Football Association Board (Ifab).

Cette règle ne concerne évidemment pas les gardiens de but et ne s'applique pas non plus dans les cas suivants : commotion cérébrale, choc entre les têtes de deux joueurs, penalty à suivre, le joueur qui a commis la faute est averti. Le plus étonnant est qu'Upamecano n'est pas entré au premier arrêt de jeu, lorsque Maghnes Akliouche et l'ancien Toulousain Manu Koné sont entrés en jeu, et a dû encore patienter. Une minute entière ne s'était pas écoulée...

Voilà encore une règle qui risque de faire couler de l'encre si des matchs se renversent lorsqu'une équipe se retrouve en infériorité numérique pour ce type de raison





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